Загинуло 7 людей, з них двоє дітей - півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець.

Під завалами будинку в Харкові ще може перебувати троє людей, там фіксується сигнал трьох телефонів, але ніхто не відповідає. Про це сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що сьогодні в Харкові та області оголошено день жалоби, тому що внаслідок російського удару щонайменше 4 дронами по 5 поверхівці в Індустріальному районі міста Харкова загинуло 7 людей, в тому числі двоє дітей – півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець. За його словами, 20 людей отримали поранення.

За його інформацією, під завалами може перебувати ще троє людей. "Там іде моніторинг по мобільних телефонах. Фіксується три телефони. За нашою інформацією, люди не відповідають і в теорії ці люди можуть перебувати під завалами. За нашим досвідом, на 90% саме так може бути, але ми не називаємо прізвища та імена, бо це дуже чутлива інформація. Якщо люди вийдуть на зв'язок, то ми про це повідомимо", - сказав Синєгубов.

За його словами, з-під завалів врятовано працівниками ДСНС двох людей. "Рятувально-пошукові роботи тривають. Руйнування будинку досить значні", - наголосив він.

При цьому розповів, що є багато питань щодо цього будинку, зокрема, процедури введення його в експлуатацію. За його словами, там будуть розбиратися правоохоронні органи, бо за попередньою інформацією, ця будівля була побудована з порушеннями, є судові розгляди, але там "дуже важка і заплутана історія".

Синєгубов сказав, що влучання "Шахедів" було в дах будинку. "І там дуже серйозні руйнування і вижити там було дуже важко", - додав він.

Синєгубов зазначив, що також ворог вдарив ракетою "Іскандер-М" в тому ж районі Харкова між багатоповерхівок і там постраждало 11 людей. "А якщо брати за ніч, то пошкоджено 19 багатоповерхових будинків", - сказав керівник ОВА.

Мер Ігор Терехов показав відео ворожого удару по Харкову. В повідомленні сказано, що удар був цілеспрямований - "Шахеди" заходили на будинок з різних сторін.

Удар по будинку в Харкові - головні новини

Як повідомляв УНІАН, росіяни зранку 18 серпня вдарили "Шахедами"" по багатоповерхівці у Харкові, є загиблі та велика кількість поранених, серед них діти. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначав, що ворог поцілив 4 БпЛА типу "Герань-2" в 5-ти поверховий багатоквартирний житловий будинок. Спалахнули пожежі в квартирах на першому, третьому та пʼятому поверхах, зруйновані перекриття, сталися обвали.

