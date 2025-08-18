Вадефуль підкреслив, що надійні гарантії безпеки для України стануть ключем до досягнення миру.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін, найімовірніше, не розміщуватиме військовий контингент в Україні. Він вважає, що необхідно зосередитися на посиленні тиску на Росію, пише N-TV.

"Бундесвер уже розмістив бригаду в Литві. Додаткове розміщення німецьких солдатів в Україні, ймовірно, стало б для нас занадто великим навантаженням", - сказав Вадефуль у розмові з журналістами.

Глава МЗС Німеччини зазначив, що Німеччина має відігравати важливу роль у забезпеченні миру в Україні. Він закликав збільшити допомогу Києву, щоб підштовхнути Москву до поступок для досягнення мирної угоди.

Також Вадефуль на пресконференції разом із міністром закордонних справ Японії Такеші Івая в Токіо заявив, що "весь світ дивиться на Вашингтон" у питанні забезпечення миру в Україні.

"Надійні гарантії безпеки мають центральне значення, тому що Україна повинна бути здатна ефективно захищатися навіть після припинення вогню та укладення мирної угоди", - додав він.

Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив, що Лондон готовий відправити в Україну свої війська. Проте це може статися тільки після досягнення перемир'я з Росією.

Крім того, The Times з посиланням на розмови міністрів оборони і військових керівників Європи писало, що Європі буде важко зібрати 25 000 військовослужбовців для участі в "силах стримування" в Україні. Причина полягає в тому, що європейські війська недоукомплектовані та недостатньо фінансуються.

