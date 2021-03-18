Разом з тим, Єврокомісія не буде наполягати на тому, щоб країни не використовували китайські й російські вакцини.

Євросоюз збирається дозволити вакцинованим людям знову мандрувати. Для цього вони будуть отримувати так званий "цифровий зелений сертифікат". Однак, ключові рішення окремі країни-учасниці будуть приймати самі. Зокрема, вони самі будуть вирішувати, чи користуватися вакцинами з Росії й Китаю.

Як пише Politico, в середу був представлений спеціальний план. Згідно з ним, країни ЄС отримають право дозволити громадянам, які вакцинувалися, ігнорувати всі обмеження під час подорожей, які були запроваджені через COVID-19. Наприклад, людям, які зробили щеплення, не потрібно буде здавати тести перед мандрівкою чи проходити обов'язкову самоізоляцію. І такі країни повинні визнавати сертифікати про вакцинацію інших країн "на тих же умовах".

Читайте такожPolitico: Паспорти вакцинації від COVID-19 приведуть нас або до утопії, або до вакцинного апартеїдуОднак, план наголошує, що все це стосується лише схвалених в ЄС вакцин. Це означає, що тих, хто прийняв російський препарат Sputnik V або розробки китайської компанії Sinopharm, не можуть скористатися цим механізмом. Хоча деякі країни ЄС, такі як Угорщина, використовують ці не схвалені в організації засоби. Разом з тим, представлений план дозволяє країн "приймати рішення про використання інших вакцин додатково".

Politico пише, що пропозиція вказує на дуже вузьку стежку, по якій ЄС йде в питанні імунізації. Чиновники намагаються одночасно керувати відчайдушними вакцинними режимами, забезпечити людям можливість знову пересуватися для запуску економіки і при цьому подбати, щоб вакцини з Росії й Китаю не отримати такий же статус, як і ті, які схвалив ЄС.

Демонструючи те, наскільки чутливою стала проблема, директор Європейського центру профілактики й контролю захворювань Андреа Аммон сказала, що наразі немає достатньої кількості інформації про імунітет після вакцинації чи природного зараження. Тому не можна зараз надавати спеціальні привілеї вакцинованим людям.

Читайте такожWashington Post: Забудьте про зброю і нафту, вакцина від COVID-19 тепер дає політичну владуТакож представлений план спровокував занепокоєння, що невакциновані мандрівники можуть зіштовхнутися з дискримінацією. Щоб обійти цей момент, президент Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн раніше сказала, що сертифікат повинен не лише охоплювати вакцинації туристів, а й дані про їхні тести чи одужання від вірусу.

"Наша мета - допомогти країнам-учасницям відновити свободу пересування в безпечний і відповідальний спосіб", - сказала Фон Дер Ляєн.

Паспорти вакцинації: що відомо

У лютому повідомлялося, що цифрові паспорти з інформацією про вакцинацію від COVID-19 для мандрівників, над якими працює Міжнародна асоціація повітряного транспорту, можуть бути запущені "упродовж кількох тижнів".

Створенням паспортів вакцинації займалася не лише IATA. У січні кілька технологічних і медичних компаній, серед яких Microsoft, Salesforce та Oracle, запустили ініціативу з розробки такої технології. Повідомлялося й про місцеві системи, наприклад, в Данії або Лос-Анджелесі.

У ЄС ідея про надання тим, хто вакцинувався від COVID-19, сертифіката для можливості подорожувати - так званого "паспорта вакцинації" - викликала суперечки. Країни з розвиненим туристичним сектором, як правило, були більш прихильні до цієї концепції, наприклад, Італія, Болгарія, Португалія, Словенія та Іспанія.

У січні прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав запровадити свідоцтво про вакцинацію, щоб відновити поїздки. Кіпр також наполягав на тому, щоб вакцинованим мандрівникам дозволили відмовитися від тестування і карантину під час подорожей країнами ЄС.

В Єврокомісії планували до кінця березня представити проект "цифрового зеленого паспорту" для вакцинованих від коронавірусу. Запровадження паспорту вакцинації називалося надійним шляхом для скасування обмежень, також це мало б сприяти відновленню вільних подорожей Європою.

На початку березня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що уряди 27 країн-членів Європейського Союзу повинні негайно розпочати технічну роботу із запровадження до літа сертифікатів щеплень проти COVID-19.

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Переклад: Лесь Димань