США готують перемогу Путіна у війні проти України, - експрезидент Польщі

Зараз на Україну чиниться сильний тиск, фактично закликаючи країну до капітуляції. Про це заявив колишній президент Польщі Броніслав Коморовський в інтерв'ю Radio Zet.

За його словами, 2026 рік може стати поворотним для України. Коморовський вважає, що єдиною надією для Києва є Європейський Союз і Великобританія, які можуть замінити американську підтримку.

"Мені здається, що, на жаль, готується форма перемоги Путіна, визнання його успіху в цій війні. Путін нарощуватиме свій вплив і підтримку не тільки всередині Росії, а й намагатиметься скористатися цими поступками з політичних і територіальних питань, щоб продовжити відновлення Російської імперії", - сказав Коморовський.

Експрезидент Польщі зазначив, що президент України Володимир Зеленський і європейські лідери обрали тактику хвалити президента США Дональда Трампа за кожної зручної нагоди, незважаючи на дивні заяви американського лідера. Коморовський вважає, що ця тактика може бути ефективною, оскільки Заходу поки що вдається "виривати главу Вашингтона з обіймів Путіна".

Що гарантував Трамп Україні

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив головні результати його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 28 грудня у Флориді. Український лідер поділився, яких домовленостей було досягнуто під час зустрічі з главою Вашингтона.

За словами Зеленського, Трамп підтвердив гарантії безпеки. Також президент України додав, що деталі гарантій безпеки будуть підтримані в Конгресі США.

Зеленський розповів, що разом із Трампом вони проговорили пакет підтримки України щодо відновлення після закінчення війни та економічний пакет. Також він згадав розробку угоди про вільну торгівлю зі США.

