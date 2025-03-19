За словами Дмитра Пєскова, така зустріч може відбутися у майбутньому.

Під час своєї розмови президент США Дональд Трамп та російський диктатор не обговорювали особисту зустріч. Про це заявив у коментарі для росЗМІ прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Водночас він наголосив, що є загальне розуміння того, що вона може відбутися у майбутньому.

Відомо, що спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф повідомив, що зустріч між двома президентами може відбутися. Він наголосив, що між сторонами є "взаєморозуміння", проте він не уточнив подробиць щодо такої зустрічі.

Відео дня

Переговори Трампа і Путіна - що відомо

Як писав УНІАН, 18 березня між російським диктатором та президентом США відбулися переговори. У Bloomberg наголосили, що відмова Путіна від 30-денного припинення вогню в Україні є невдачею для США.

За словами експертів, після такої розмови Трамп почне чинити тиск на Росію, адже він зрозумів, що Путін блокує мир.

Водночас сам президент США розповів про переговори з Путіним. За його словами, під час розмови вони обговорювали "багато елементів договору про мир".

"Моя сьогоднішня телефонна розмова з президентом Росії Путіним була дуже хорошою і продуктивною. Ми домовилися про негайне припинення вогню щодо всієї енергетики та інфраструктури, при тому розумінні, що ми будемо також швидко працювати над тим, щоб мати повне припинення вогню і, зрештою, кінець цієї жахливої війни між Росією та Україною", - зазначив він.

Вас також можуть зацікавити новини: