Вони вважають, що американському президенту замилили очі.

Британські ліберал-демократи закликали уряд Великої Британії твердо триматися за санкції проти Росії, попри появу ознак того, що Сполучені Штати Америки можуть їх послабити.

Як передає Sky News, речник Ліберально-демократичної партії у закордонних справах Калум Міллер нагадав, що Росія продовжує тероризувати Україну, тому Британія та її союзники справедливо уникають державу-агресорку. За його словами, немає жодних підстав для зняття санкцій, поки РФ родовжує окупувати Україну та загрожувати іншим країнам:

"Трампу замилили очі, якщо він думає, що ця чорноморська угода є справедливим обміном на зняття російських санкцій. У світі Трампа Путін може отримати свій пиріг і з'їсти його: відновлений доступ Росії до світових ринків, в той час як він продовжує знищувати Україну".

"Отримати свій пиріг і з'їсти його" (англійською - "have your cake and eat it") означає робити дві хороші речі, які неможливо робити одночасно, або поєднувати несумісне.

Перемир'я у Чорному морі

​Нагадаємо, після останніх переговорів між США та Україною ї Росією, у Вашингтоні повідомили про досягнення попередніх домовленостей про перемир'я в Чорному морі та заборону ударів по енергетичних об'єктах.

Однак Росія заявила, що ці домовленості набудуть чинності лише після зняття санкцій з її фінансових установ, зокрема "Россільгоспбанку". Трамп вже сказав журналістам, що розгляне російські умови.

