Прем'єр Британії назвав головну перешкоду для завершення війни в Україні

Політик зазначив, що наслідки російсько-української війни відчула кожна сім'я Британії.

Мирній угоді, яка покладе край війні в Україні, заважає саме російський диктатор Володимир Путін. Таку заяву зробив у четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Як пише Independent, британський політик пообіцяв підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно". Стармер високо оцінив "неймовірну стійкість" України і попередив, що війна не є чимось "віддаленим", що відбувається "далеко від Великої Британії".

"Йдеться про наші цінності свободи, демократії та права країни самостійно вирішувати, що їй робити, тобто про демократію і суверенітет", – сказав він у зверненні до свого кабінету міністрів.

Стармер підкреслив, що наслідки війни РФ проти України відчуваються в домогосподарствах по всій Британії – через різкий стрибок цін на енергоносії:

"Вони, як і раніше, на 40 відсотків вищі, ніж були до цього. Тому кожна сім'я це відчуває. І те, як і коли закінчиться цей конфлікт, буде впливати на всіх у Сполученому Королівстві протягом дуже довгого часу, тому так важливо, щоб ми забезпечили справедливий і міцний мир.

Британський прем'єр додав, що саме Путін перешкоджає такому варіанту розвитку подій.

Водночас міністр оборони Великої Британії Джон Гілі зазначив, що Путін думав виграти війну в Україні за тиждень, однак воює довше, ніж СРСР з нацистською Німеччиною за часів Другої світової.

"Сьогодні, чотири роки по тому, українці борються з тією ж сміливістю, з тим же завзяттям, і наше завдання, наш обов'язок як союзників України – стояти поруч з ними, підтримувати їх у їхній сьогоднішній боротьбі, але також працювати над забезпеченням миру завтрашнього дня. Це моя місія", – сказав глава оборонного відомства.

Він додав, що Велика Британія "готова зіграти свою роль у забезпеченні цього миру на довгостроковій основі".

Війна в Україні: інші заяви світових лідерів

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що війна проти України обернулася для РФ відразу трьома поразками: військовою, економічною і стратегічною. За його словами, зокрема, вторгнення зміцнило НАТО.

У свою чергу, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що організований Трампом саміт на Алясці надав Путіну зайву впевненість у власних силах. Відмову США обговорювати питання членства України в НАТО глава Міноборони Німеччини назвав стратегічною помилкою.

