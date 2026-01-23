Переговори в Абу-Дабі: Умєров розкрив деталі

Наступні перемовини заплановані на 24 січня.

В Абу-Дабі (ОАЕ) сторони переговорів обговорювали параметри завершення війни в Україні та подальшу логіку переговорного процесу. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров.

"Разом із Кирилом Будановим, Давидом Арахамією та Сергієм Кислицею взяли участь у тристоронній зустрічі - українська, американська та російська сторони. Цінуємо американське посередництво", - паписав він.

За його словами, з боку США у консультаціях взяли участь спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. В російській делегації - представники воєнної розвідки та армії.

"Зустріч була присвячена параметрам закінчення російської війни та подальшій логіці переговорного процесу з метою просування до достойного і тривалого миру. Завтра будуть ще зустрічі. До української делегації завтра приєднаються начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов та заступник начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скібіцький", - додав Умєров.

Він стверджує, що українська команда діє злагоджено в рамках завдань, які були поставлені президентом Зеленським, і готова працювати в різних форматах залежно від перебігу діалогу.

Високопосадовець Білого дому повідомив Суспільному, що сьогоднішня тристороння зустріч в Абу-Дабі між США, Україною та Росією була продуктивною. Переговори продовжаться завтра.

Переговори в Абу-Дабі

Перед початком мирних переговорів в Абу-Дабі речник уряду Німеччини Штеффен Майєр висловив сумнів у тому, що Росія буде готова поступитися будь-якими зі своїх вимог, серед яких - захоплення територій, що наразі не перебувають під її військовим контролем.

