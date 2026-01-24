Спецпосланець Трампа зробив заяву про тристоронні переговори в Абу-Дабі

Він також підтвердив, що заплановано новий раунд перемовин.

Тристоронні переговори України, Росії та Сполучених Штатів Америки, які відбулися в Обʼєднаних Арабських Еміратах, були дуже конструктивними. Таку заяву зробив спецпосланець президента США Дональда Трампа, Стів Віткофф.

"У п'ятницю та суботу Сполучені Штати координували тристоронню зустріч за участю України та Росії, яку люб'язно приймали Об'єднані Арабські Емірати. Переговори були дуже конструктивними", – написав він в соцмережі Х.

За словами Віткоффа, переговори продовжаться вже наступного тижня. Зустріч сторін так само відбудеться в Абу-Дабі.

"Президент Трамп і вся його команда прагнуть принести мир у цю війну", – додав він.

Водночас видання Axios із посиланням на неназваного американського чиновника повідомляє, що якщо переговори в Абу-Дабі пройдуть добре, це може привести до зустрічі сторін вже у Києві чи в Москві.

"Ми дуже близькі до зустрічі між Путіним і Зеленським", – додав він.

Переговори в Абу-Дабі

23-24 січня в Абу-Дабі тривали тристоронні переговори за участі представників України, США та Росії. За підсумками цих зустрічей президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорення було зосереджене на можливих параметрах завершення війни.

За словами глави держави, розмови були конструктивними. Він додав, що участь у зустрічі брали і військові.

ЗМІ повідомили, що під час перемовин було досягнуто прогресу щодо військового блоку питань. Проте в питанні територій рішення поки немає.

