Переговори в Абу-Дабі завершились: Зеленський повідомив про перші результати

За підсумками зустрічей цими днями сторони домовилися доповісти у своїх столицях щодо кожного з аспектів перемовин та узгодити з лідерами подальші кроки.

Зустрічі в Еміратах України Росії та США завершились, головне, на чому зосередились обговорення, - це можливі параметри закінчення війни, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, вже була доповідь української делегації. Він зауважив, що це перший такий формат за доволі довгий час - дводенні тристоронні зустрічі.

"Багато встигли обговорити, і важливо, що розмови були конструктивними. Переговори тривали, зокрема, за участі військових трьох сторін", - розповів глава держави.

Він додав, що з боку України нині були сьогодні Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця, Вадим Скібіцький. А з американського боку - Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Ден Дрісколл, Алекс Гринкевич та Джош Грюнбаум. З російського боку були представники воєнної розвідки та їхньої армії.

"Головне, на чому зосередились обговорення, - це можливі параметри закінчення війни. Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки", - зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що американська сторона порушувала питання можливих форматів утвердження параметрів закінчення війни та необхідних для цього безпекових обставин.

"За підсумками зустрічей цими днями усі сторони домовились доповісти у своїх столицях щодо кожного з аспектів перемовин і узгодити з лідерами подальші кроки", - повідомив Зеленський.

Крім того, додав він, військові визначили перелік питань на можливу наступну зустріч:

"За умови готовності рухатись далі - а Україна готова - відбудуться наступні зустрічі, і потенційно - наступного тижня. Очікую на особисту доповідь делегації по її поверненню".

Він також висловив вдячність ОАЕ та особисто президенту Еміратів за посередництво та готовність приймати подальші зустрічі.

Переговори в Абу-Дабі

Як повідомляв УНІАН, 23 січня в Абу-Дабі стартував перший день мирних переговорів. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров заявив, що в Абу-Дабі сторони переговорів обговорювали параметри завершення війни в Україні та подальшу логіку переговорного процесу.

Сьогодні, 24 січня, кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на українських офіційних осіб повідомив, що тристоронні переговори між Сполученими Штатами Америки, Росією та Україною в Абу-Дабі були "позитивними" та "конструктивними".

