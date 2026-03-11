Через війну в Ірані критична сировина стає дефіцитом: під ударом цілі галузі, - FT

Перебої у русі транспорту Перською затокою блокують постачання сірки, необхідної для цілих галузей світової промисловості.

Судноплавство практично зупинилося через блокування Ормузьку протоку, що перекрило постачання побічного продукту переробки нафти та газу – сірки. Сірка, хоча й є нішевим товаром, але життєво важлива у таких секторах, як добрива та хімікати, комп'ютерні чіпи та металообробка.

Газета Financial Times повідомляє, що перебої з поставками поширюються на всі галузі промисловості. Це становить найбільшу загрозу з часів пандемії Covid-19. Головним чином постраждали підприємства Китаю та Індії.

Криза сірки

Ціна на сірку в Китаї - найбільшому споживачеві у світі - з початку війни зросла на 15%, досягши цього тижня рекордних 672 долари за тонну. 45% світового експорту сірки припадає на країни Перської затоки.

Відео дня

Хоча деякі нафтопереробні заводи за межами Близького Сходу мають сірку на продаж, проблема зараз полягає в пошуку суден для її транспортування. Гравці ринку описують ситуацію, як "жахливу". Ще одним обмежувальним фактором є те, що лише деякі компанії можуть транспортувати та зберігати небезпечну кислоту.

Перебої з постачанням сірки також вплинуть на виробництво міді в Африці - великому імпортері сірки.

Мікрочіпи

Як високоенергоємна галузь, виробники чіпів вже зіткнулися з проблемами через зростання цін на нафту та газ. Але найбільші світові виробники, включаючи тайванську TSMC та південнокорейські Samsung та SK Hynix, також залежать від низки хімічних речовин, що транспортуються через протоку.

Напівпровідникові компанії використовують сірчану кислоту для очищення пластин та покладаються на гелій, який також активно виробляється в Перській затоці, для їх охолодження під час виробництва. На напівпровідникову промисловість припадає близько п'ятої частини світового попиту на гелій. Близько третини світових поставок гелію надходить з Катару.

Добрива

Виробники добрив - найбільші споживачем сірки, на яку припадає близько 60% попиту. Тривала криза поставок посилює побоювання щодо глобальної нестачі продовольства та стрімкого зростання цін.

Криза настає з наближенням пікового сезону добрив, коли фермери в північній півкулі готуються до посадки культур. Один з найбільших банків Канади Scotiabank попереджає, що "короткострокова продовольча безпека може бути під загрозою".

Метали

Сірчана кислота використовується у "вилуговуванні" – способі відокремлення та очищення таких металів, як мідь, нікель та уран. Індонезія -найбільший виробник нікелю - значною мірою залежить від сірки, імпортованої з Близького Сходу.

Брокери та аналітики кажуть, що заводи зі збагачення міді, ймовірно, матимуть запаси, яких їм вистачить на кілька тижнів, але не довше.

Війна в Ірані – останні новини

Аби знизити тиск на ціни на пальне, президент США Дональд Трамп хоче скасувати частину санкцій на російську нафту. Американський президент зазначив, що існує можливість того, що санкції не доведеться вводити знову.

Така заява Трампа викликала рішучий супротив в Євросоюзі, де нагадали Вашингтону, що Росія все ще агресор у загарбницькій війні проти України. ЄС закликає зберігати обмеження цін на російську нафту.

Водночас зростання цін на нафту тягне за собою і вартість на бензин, дизель, автогаз. Крім того, збільшуються ціни і на СПГ, адже Катар зупинив свій завод.

Вас також можуть зацікавити новини: