'Ми рухаємося до завершального етапу': Зеленський пояснив, як він ставиться до відновлення діалогу ЄС і Росії

Президент підкреслив, що дії Росії свідчать про її неготовність до справжньої дипломатії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не заперечує проти взаємодії Європи з Росією, якщо російський лідер Володимир Путін зрозуміє серйозність цих переговорів. Про це він повідомив в інтерв'ю Bloomberg.

Відповідаючи на питання про недавні заяви європейських лідерів, які закликають до відновлення діалогу з Москвою, він сказав:

"Я не проти того, щоб Європа вела переговори з Росією, особливо зараз, коли тиск з боку США посилюється і Європа почала говорити про гарантії безпеки. Ми рухаємося до завершального етапу, навіть якщо поки не знаємо, як він буде виглядати".

Зеленський підкреслив, що дії Росії свідчать про її неготовність до справжньої дипломатії. За його словами, Україна ніколи не визнає окуповані території Росією, навіть незважаючи на те, що розраховує відновити суверенітет над усією своєю територією в майбутньому.

Президент також закликав США більш систематично реагувати на російську агресію, зазначивши, що Україна досі не отримала всі обіцяні зенітні ракетні комплекси Patriot і боєприпаси.

Можливість відновлення діалогу ЄС і Росії

Раніше прем'єр Італії Джорджа Мелоні сказала, що на тлі міжнародних зусиль щодо припинення війни в Україні настав час для переговорів між ЄС і РФ.

Німеччина в цьому питанні займає іншу позицію. В. о. голови Мюнхенської конференції з безпеки в 2026 році Вольфганг Ішингер заявив, що прямі переговори європейців з урядом РФ зараз безглузді. За його словами, найімовірніше, Москва зацікавлена в переговорах тільки з Вашингтоном.

