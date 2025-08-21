Сіярто: Угорщина готова організувати переговори Зеленського і Путіна

Міністр закордонних справ зауважив, що Будапешт двічі пропонував свою допомогу в організації цих перемовин.

Угорщина двічі пропонувала провести мирні переговори між Росією та Україною. Сьогодні ця пропозиція залишається в силі. Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто, цитує Reuters.

Глава угорського МЗС відреагував на повідомлення у ЗМІ про те, що Білий дім розглядає Будапешт як місце для можливої тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та правителя Росії Володимира Путіна.

"Якщо ми потрібні, ми готові забезпечити належні справедливі та безпечні умови для таких мирних переговорів. Ми будемо раді, якщо зможемо сприяти успіху мирних зусиль", – заявив Сіярто.

Окремо дипломат спростував опубліковані повідомлення ЗМІ, про те, що Трамп зателефонував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, щоб обговорити питання вступу України до Європейського Союзу після зустрічі з президентом України та європейськими лідерами.

"Хочу чітко заявити, що такого дзвінка не було. Не було. Крапка", – сказав Сіярто.

Чутки про переговори в Угорщині

Як повідомляв УНІАН, переговори Зеленського і Путіна можуть відбутися в Угорщині. Таку версію озвучило агентство Reuters з посиланням на високопосадовця адміністрації США. Водночас президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч можуть організувати в Женеві, мовляв, для цього потрібна нейтральна країна.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що місцем зустрічі президентів України та РФ було б справедливо обрати одну з нейтральних країн Європи.

