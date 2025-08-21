Президент України зазначив, що політика Орбана була націлена проти підтримки України.

Місцем зустрічі президентів України та РФ було б справедливо обрати одну з нейтральних країн Європи. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами.

"Бо війна в Україні й на Європейському континенті. Я сказав, що ми погоджуємося. Швейцарія, Австрія – ми погоджуємося. Туреччина? Туреччина для нас – це країна НАТО і частина Європи. І ми не проти. Тому що для мене зустріч без якихось особливих умов – це також проактивні дії української сторони. Зустрічі в Москві не може бути", – сказав Зеленський.

Що стосується проведення зустрічі з Путіним в Угорщині, то це питання Зеленський назвав "не простим".

Відео дня

"Що стосується Будапешта як майданчику, – мені здається, що на сьогодні це непросто. Це непросто, тому що є єднання всіх країн Європи щодо підтримки України під час цієї війни. І чесно скажемо, що Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана була проти України, але була проти підтримки України", – пояснив Зеленський.

Він додав, що звернувся до Трампа, аби Угорщина не блокувала вступ України до Європейського союзу. За словами Зеленського, Трамп пообіцяв, що його команда "буде над цим працювати".

"І вважаю, що це абсолютно справедливо, що Україна хоче в Європейський Союз. Має на це повне право. Це наше суверенне право. І тут Америка буде нас підтримувати. Це також дуже важливо. І наскільки я розумію, відповідні сигнали з Білого дому будуть іти до Будапешта", – додав Зеленський.

Мирні переговори: важливі новини

Як повідомляв УНІАН, Зеленський заявив, що Україна юридично не визнаватиме окуповані території російськими. Також він зазначив, що з початку повномасштабної війни Росія окупувала близько третини Донецької області. Приблизно така ж частка наразі знаходиться під контролем України.

Також президент підтвердив, що для закінчення війни необхідна зустріч лідерів Росії та України. За словами Зеленського, Україна готова до будь-яких конфігурацій подібних зустрічей. Водночас президент зауважив, що якщо РФ не хоче такої зустрічі, то необхідні з боку США та інших партнерів додаткові санкційні, тарифні кроки, бо це "реально працює".

Вас також можуть зацікавити новини: