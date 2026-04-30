Рішення не ухвалено: у Кремлі уточнили ідею Путіна щодо 'перемир’я на день перемоги'

У Кремлі заявили, що поки що не чули реакції Києва на цю пропозицію.

У Росії поки не визначилися, скільки часу діятиме "перемир'я на День перемоги", яке пропонує запровадити російський диктатор Володимир Путін. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, Путін визначить, у які дні діятиме перемир'я, поки рішення не прийнято.

"Мова йде про День перемоги, але коли саме перемир'я набере чинності і коли саме припинить дію, це вирішуватиме президент. Поки що цього рішення щодо конкретних деталей ще не ухвалено", – заявив Пєсков.

Прес-секретар Кремля також додав, що Москва поки що не чула реакції Києва на "виражену готовність оголосити перемир'я до Дня перемоги".

Перемир'я на День перемоги

Путін запропонував оголосити перемир'я на час святкування Дня перемоги під час розмови з президентом США Дональдом Трампом. При цьому, як заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, Трамп "активно підтримав цю ініціативу".

Президент України Володимир Зеленський вже прокоментував цю ідею. Він заявив, що доручив своїй команді уточнити у США деталі російської пропозиції та з'ясувати, "про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше".

При цьому президент України наголосив, що Україна пропонує припинити вогонь на довгостроковій основі, гарантувати надійну безпеку для людей і довгостроковий мир.

