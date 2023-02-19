Крім цього член правозахисної групи "Меморіал" Ірина Щербакова закликала Захід не боятися хаосу через можливий крах діючої російської влади, оскільки такий наратив підігріває сам Кремль.

Перемога України у війні проти РФ є обов'язковою умовою позитивних змін у російському суспільстві.

Про це заявив російський опозиціонер Гаррі Каспаров на зустрічі з противниками режиму Кремля на конференції з безпеки у Мюнхені, пише Радіо Свобода. Він зазначив, що росіянам треба зрозуміти, що Росія програє. Основою дл цього розуміння буде повернення Україні окупованого Криму.

"Крим – це основа путінської міфології", – сказав Каспаров і закликав Захід всебічно сприяти перемозі Києва.

Інший російський опозиціонер Михайло Ходорковський додав, що Заходу не слід боятися ескалації бойових дій. Він заявив, що послаблення і перемир’я на умовах Кремля було б неприйнятним.

"Це означає, що злодієві вдалося б піти з награбованим", – сказав Ходорковський.

Крім цього, представниця правозахисної групи "Меморіал", яку Кремль визнав іноагентом, Ірина Щербакова також підкреслила, що західним країнам не треба боятися хаосу через можливий крах діючої російської влади, оскільки такий наратив підігріває сам Кремль, і цей страх треба подолати.

Мюнхенська конференція з безпеки: заяви про Україну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна повинна перемогти у війні проти РФ, бо в іншому випадку це буде лише початком агресії країни-терориста.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що ризик можливої ескалації через підтримку України не можна порівнювати з ризиком перемоги РФ у війні. Тому союзники мають допомогти українцям здобути перемогу, адже мова йде про глобальну безпеку.

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