Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на політичну карту, – Politico

Мадяр оголосив про початок нової ери у зовнішній політиці.

Обраний прем'єр-міністр Петер Мадяр переміг Віктора Орбана на виборах в Угорщині частково завдяки обіцянці перезавантажити відносини Угорщини з ЄС, проте він планує зробити це всередині зміцнілого блоку центральноєвропейських країн під керівництвом однодумців, які, на його думку, поділяють спільні культурні погляди, економічні інтереси та консервативні позиції у всьому: від міграції до енергетичної політики.

Саме тому він має намір відродити вплив Центральної Європи, звернувшись до її імперського минулого, пише Politico. Мадяр заявляє, що поглиблюватиме зв’язки з сусідніми державами, особливо з Австрією, спираючись на міцні економічні узи та спільну історію, що сягає корінням Австро-Угорської імперії кінця XIX століття.

"Колись ми були однією країною, і Австрія є ключовим економічним партнером Угорщини. Я хотів би зміцнити відносини між Угорщиною та Австрією з історичних, а також культурних та економічних причин", – підкреслив угорський політик.

За важливим винятком у вигляді Польщі, ці країни, розташовані між Західною Європою та Росією, традиційно виявляли велику готовність підтримувати ділові зв'язки з Москвою, заявляють журналісти.

Центральноєвропейський блок – бачення Мадяра

Майбутній угорський лідер уже публічно окреслив, як він може реалізувати своє бачення центральноєвропейського блоку. На одній із недавніх прес-конференцій він запропонував об'єднати Вишеградську групу (неформальний альянс Угорщини, Польщі, Чехії та Словаччини) зі Славківським форматом – механізмом співпраці, що включає Австрію, Чехію та Словаччину.

"Я вважаю, що це в інтересах кожної країни, включаючи Австрію та Угорщину", – пояснив Мадяр. "Тому я сподіваюся, що ми зможемо досягти тут прогресу".

Як чіткий сигнал цієї стратегії Мадяр заявив, що його перші візити в якості нового лідера Угорщини на початку травня відбудуться до Варшави та Відня. І хоча він бачить в Австрії більш природного союзника, Мадяр може багато чому навчитися у прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та його зусиль щодо відновлення ліберальної демократії після років популістського правління, включаючи те, як розблокувати фонди ЄС, утримані через проблеми з верховенством права.

Адже одним із головних пріоритетів Мадяра є забезпечення розморожування коштів ЄС у розмірі 18 млрд євро; він також домагається доступу до європейських оборонних кредитів на суму 16 млрд євро та припинення щоденного штрафу в розмірі 1 млн євро, накладеного на Угорщину за відмову дотримуватися міграційного законодавства ЄС.

"Візит до Варшави присвячений обміну досвідом щодо повернення до ліберальної демократії", – пояснив Еміль Брікс, колишній австрійський дипломат та історик, який вивчав розпад Австро-Угорської імперії. "Візит до Відня більше пов'язаний з європейською політикою та тим фактом, що необхідно розробляти власні пропозиції всередині цього регіону".

Австрійський уряд, схоже, сприйнятливий до цієї ідеї.

Високопоставлений австрійський дипломат, який побажав залишитися анонімним для обговорення внутрішніх планів, заявив, що існує внутрішня логіка у зміцненні співпраці між державами Центральної Європи всередині ЄС за моделлю Бенілюксу.

"Ми всі – держави приблизно однакового розміру з безліччю спільних інтересів, і разом ми були б більш значущими з точки зору ваги голосів", – пояснив дипломат.

Нерозривний зв'язок

Для австрійського уряду, очолюваного консерваторами, поглиблення зв’язків з Угорщиною тривалий час було стратегічною метою.

На початку 2000-х років, перед вступом до ЄС кількох колишніх комуністичних країн, лідери Австрії запропонували відновити альянс із Центральною Європою. Ця спроба в кінцевому підсумку провалилася, стримувана побоюваннями Польщі та Словенії, що Відень прагне відновити свою гегемонію через понад 80 років після краху Австро-Угорської імперії.

Тепер уже більш впевнена і процвітаюча Угорщина пропонує тісний союз. Польські лідери, з огляду на зростаючу економічну та військову міць своєї країни, також більше не відчувають загрози від такої перспективи, зазначають експерти.

Австрійські консерватори також бачать нові можливості тепер, коли Орбан пішов. "Ми тісно працювали з Орбаном у 1990-х роках, і я завжди кажу, що молодий Орбан напевно став би одним із найзапекліших критиків сьогоднішнього літнього Орбана", – заявив Райнхольд Лопатка, депутат Європарламенту від правлячої консервативної Австрійської народної партії. "Незважаючи на всі проблеми, з якими ми стикалися, нам вдавалося працювати разом з деяких питань, але з роками це ставало все важче і, зрештою, неможливим".

Мадяр і консервативний канцлер Австрії Крістіан Штокер почали закладати основу для відносин між своїми країнами в епоху після Орбана на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому, за словами двох осіб, які були присутні на зустрічі. Лідери обговорили перший візит Мадяра до Відня та способи поліпшення умов для австрійських фірм, що ведуть бізнес в Угорщині, повідомив високопоставлений представник австрійського уряду.

Очікується, що у Відні Мадяр спробує виробити спільну позицію щодо міграції та обговорить долю Центральноєвропейського університету, який переніс свій основний кампус із Будапешта до Відня у 2019 році після кампанії Орбана проти цього закладу, повідомив високопоставлений австрійський дипломат.

Дві країни вже нерозривно пов'язані в економічному плані. Австрія є другим за величиною інвестором в Угорщині після Німеччини з обсягом інвестицій понад 11,7 млрд євро. Близько 134 000 угорців працюють в Австрії, багато з них – як мігранти-"pendlers".

Національний банк Австрії у звіті за минулий рік зазначив, що зростаючі торговельні зв'язки з країнами Центральної та Південно-Східної Європи мають стабілізуючий вплив на австрійську економіку в період глобальної невизначеності.

Проте між країнами Центральної Європи зберігаються ключові відмінності, які, безсумнівно, ускладнять зусилля щодо створення більш тісного союзу. Щодо України, наприклад, Австрія та Польща активно підтримують додаткову допомогу ЄС для країни. Хоча від Угорщини за часів Мадяра більше не очікують перешкоджання допомозі, як це робив Орбан, вона приєднується до Чехії та Словаччини у відмові підтримувати кредитний пакет ЄС у розмірі 90 млрд євро для Києва.

У країн також розходяться погляди на вступ України до блоку.

Незважаючи на ці розбіжності, експерти стверджують, що у країн Центральної Європи зберігаються сильні спільні інтереси, особливо коли йдеться про економічні ініціативи та великомасштабні інфраструктурні проєкти.

"Якби ці країни могли представити інтегровані пропозиції та скоординовані проєкти, це зміцнило б їхні позиції під час розподілу фондів та коштів з Брюсселя", – підкреслив Райнхард Хайніш, політолог із Зальцбурзького університету.

Прагнення Мадяра побудувати центральноєвропейський альянс може також ґрунтуватися на його розумінні того, як насправді працює влада в Брюсселі. Майбутній прем'єр-міністр провів там майже десять років як дипломат при Орбані, перш ніж порвати з популістською партією "Фідес" і стати депутатом Європарламенту від власної консервативної політичної сили "Тіса".

"Він, по суті, перший угорський прем’єр-міністр, який досконало розуміє, як працює механізм Брюсселя та ЄС", – заявив Стефано Боттоні, професор Флорентійського університету, що спеціалізується на Східній Європі. "А якщо ви хочете мати більшу вагу в Брюсселі, якщо хочете бути противагою великим країнам – Франції, Німеччині, – тоді вам потрібно об’єднувати сили".

Раніше УНІАН повідомляв, що нещодавно Мадяр, наприклад, закликав Зеленського негайно відкрити нафтопровід "Дружба". Політик передав пряме звернення українському президенту Володимиру Зеленському, підкресливши, що питання енергоресурсів "це не гра".

Крім того, ми також розповідали, що Мадяр пригрозив арештом Нетаньяху – союзнику Орбана. Він заявив, що його країна зобов'язана взяти під варту Нетаньяху, якщо той ступить на угорську територію, перебуваючи в розшуку Міжнародного кримінального суду.

