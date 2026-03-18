США навряд чи змінять політику щодо України, - голова МЗС Німеччини

За словами голови МЗС Німеччини, Вашингтон значно скоротив свою військову підтримку, але навряд чи припинить її.

США, найімовірніше, продовжать підтримувати Україну, незважаючи на напруженість у трансатлантичних відносинах, спричинену війною з Іраном. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, пише Tagesspiegel.

"У політичному ландшафті США існує широка підтримка України", - сказав він.

Вадефуль підкреслив, що не сумнівається в тому, що в кінцевому підсумку США продовжать свій курс і надалі підтримуватимуть Україну. Проте він визнав, що Вашингтон значно скоротив свою військову підтримку.

"В останні роки Німеччина була, безумовно, найбільшим прихильником України. У цьому сенсі для нас нічого не змінюється", - додав голова МЗС Німеччини.

Раніше Politico писало, що президент США Дональд Трамп часто викликав розчарування у європейських союзників своїми відвертими закликами до президента Росії Володимира Путіна та різкими висловлюваннями на адресу президента України Володимира Зеленського. У виданні вважають, що за цим дисбалансом стоїть довгострокова стратегічна мета – протидія Китаю.

У виданні не виключають, що адміністрація Трампа може намагатися створити стимули для Росії з метою припинення війни в Україні, щоб змістити глобальний порядок у бік від Китаю. На думку видання, це ризикований крок, який викликає занепокоєння в українців.

