Водночас генерал сумнівається, що Америка повністю відмовиться підтримувати Україну.

Європа сьогодні краще підготовлена ​​до самостійної роботи у сфері оборони, ніж раніше. Європейські лідери тепер розглядають Росію як екзистенційну загрозу, тоді як раніше вони залежали від її газу. Про це в інтерв’ю The Telegraph сказав спецпредставник президента США генерал Кіт Келлог.

Стосунки Трампа з нинішніми лідерами, такими як Фрідріх Мерц з Німеччини чи Джорджія Мелоні з Італії, набагато кращі, ніж з їхніми попередниками. Крім того, члени НАТО витрачають більше на оборону.

"Ця єдність реальна. Нам достатньо поглянути на недільну розмову з європейськими лідерами після саміту на Алясці, коли вони всі були у Вашингтоні в понеділок. Протягом 24 годин світові лідери відклали все, щоб бути в Овальному кабінеті, щоб обговорити майбутнє Європи. Винятково. Путін неправильно оцінив це", - заявив Келлог.

Окремо генерал заявив сказав, що Європа повинна бути готова підтримувати Україну без Америки в майбутньому. Він сказав:

"Краще бути готовим. Я не думаю, що Америка повністю виведе свої війська, але краще, щоб Європа стояла на власних ногах. На даний момент Європа майже самодостатня у підтримці військових зусиль України завдяки згуртованості, якої ми раніше не бачили".

Інші заяви Келлога про Україну

Раніше Келлог заявив, що Україні доведеться змиритися з реальністю, в який Росія вже окупувала більшу частину Донбасу, але це не означає юридичного визнання суверенітету РФ над цими територіями.

Крім того, він зазначив, що президент США Дональд Трамп більш злий через поведінку російського диктатора Володимира Путіна за зачиненими дверима, ніж публічно.

