За зачиненими дверима Трамп набагато зліший на Путіна, ніж на публіці, - Келлог

Також генерал зауважив, що Трамп намагається завершити війну шляхом мирних переговорів, але необхідно погодити припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп більш злий через поведінку російського диктатора Володимира Путіна за зачиненими дверима, ніж публічно. Про це в інтерв’ю The Telegraph сказав спецпредставник президента США генерал Кіт Келлог.

"Він (Трамп – УНІАН) роздратований. Він думав, що його особисті взаємини з Путіним принесуть результати. Натомість Путін його обманює. За зачиненими дверима президент Трамп набагато зліший, ніж на публіці", - заявив Келлог.

Крім того, генерал зізнався, що має розбіжності з Трампом щодо шляху до завершення війни в Україні. Він зізнався, що є прихильник завершення війни через припинення вогню.

Відео дня

"Проблема в тому, що Путін вважає, що перемагає, тому поки що не погоджується на мир. Трамп спочатку віддає перевагу мирним переговорам. Я ж віддаю перевагу спочатку припиненню вогню, бо як тільки він припиняється, його важко відновити", - додав він.

Окремо Келлог звернув увагу на те, наскільки в Росії ігнорують величезні людські втрати:

"Це вражає. Росії байдуже на людське життя. Громадськості теж. Ось що жахливо. Це нація, яка втратила 68 000 загиблими у Сталінграді у 1942-1943 роках і навіть оком не моргнула".

Інші заяви Келлога про Україну

Як повідомляв УНІАН, у тому ж інтервʼю Келлог заявив, що Україні доведеться змиритися з реальністю, в який Росія вже окупувала більшу частину Донбасу, але це не означає юридичного визнання суверенітету РФ над цими територіями.

Також Келлог зізнався, що відновлення дружніх відносин між Росією та США неможливе, доки Володимир Путін живий і тягне свою країну в альянс з іншими диктатурами. Але на сьогодні у Вашингтона немає чіткого плану, як протидіяти формуванню цього альянсу.

Вас також можуть зацікавити новини: