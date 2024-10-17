У Південній Кореї вже відреагували на таку заяву.

У Північній Кореї заявили, що її конституція, яку нещодавно було переглянуто, вперше визначає Південну Корею як "ворожу державу". Такі слова пролунали після того, як КНДР підірвала прифронтові автомобільні та залізничні шляхи, що раніше з'єднували країну з Півднем, пише Associated Press.

У виданні зауважили, що такими діями Північна Корея показує, що готова до ескалації проти Південної Кореї, проте навряд чи розпочне повномасштабні атаки, зважаючи на переважаючі сили США та РК (Республіка Корея - УНІАН).

Зокрема офіційне Центральне телеграфне агентство Північної Кореї повідомило, що руйнування шляхів між країнами було "неминучим і законним заходом, вжитим відповідно до вимог конституції КНДР, яка чітко визначає РК як ворожу державу".

Відео дня

Водночас міністерство об'єднання Південної Кореї засудило заяву КНДР щодо "ворожої держави". Там назвати ці слова "антиоб'єднавчим, антинаціональним актом".

"Уряд Південної Кореї жорстко реагуватиме на будь-які провокації з боку Північної Кореї і непохитно наполягатиме на мирному об'єднанні Кореї, заснованому на основних принципах свободи і демократії", - додали в AP.

КНДР і Південна Корея - останні новини

Як повідомляв УНІАН, США разом з партнерами, серед яких Південна Корея та Японія, створять новий механізм контролю за санкціями проти КНДР. Відомо, що до цієї наглядової групи входять 11 країн, а саме Австралія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Нова Зеландія, Велика Британія та Франція, а також США, Південна Корея та Японія.

Водночас кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що Південна Корея має платити більше за присутність американських військових в країні, якщо хоче захистити себе від КНДР. Зокрема політик назвав Південну Корею "грошовою машиною".

Вас також можуть зацікавити новини: