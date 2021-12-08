ЕК вже представила інструмент для покарання тих, хто втручається у справи Євросоюзу.

Європейська комісія розробила новий санкційний інструмент за втручання у справи ЄС або країн, що до нього входять.

Єврокомісія представила сьогодні розроблений нею новий санкційний інструмент, який дозволяє запроваджувати торговельні та інвестиційні обмеження для третіх країн, які намагаються неприпустимо вплинути на політичні рішення Євросоюзу чи держав ЄС, повідомляє Deutsche Welle.

Крім заборон на ввезення товарів та штрафного мита йдеться про заморожування інвестицій та усунення третіх країн від участі у тих чи інших програмах ЄС.

Єврокомісія сподівається, що новий санкційний інструмент чинитиме насамперед стримувальний ефект, оскільки для багатьох країн Євросоюз є важливим ринком збуту.

Читайте такожЯкщо Путін застосує зброю проти України, то "Північному потоку-2" кінець – євродепутатПропозиція Єврокомісії тепер надійде на розгляд Ради ЄС та Європарламенту. Поки що незрозуміло, чи погодяться ці органи Євросоюзу з ініціативою Брюсселя, оскільки низка країн виступає проти передачі ЄС нових повноважень, зазначає агентство dpa.

Як вказує далі агентство, у разі схвалення нового санкційного інструменту Європарламентом з'явиться теоретична можливість обмежити доступ США до внутрішнього ринку ЄС, якщо Вашингтон намагатиметься завадити введенню в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".

Крім того, ЄС зможе запровадити санкції проти Пекіна, який погрожує Литві торговельними обмеженнями через її дипломатичне зближення з Тайванем, який КНР вважає своєю провінцією, що відкололася.

Раніше стало відомо, що в ЄС затвердили санкції проти членів російської приватної військової кампанії "Вагнера". Обмежувальні заходи стосуються громадян Російської Федерації.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель говорив, що дії російських найманців в африканських країнах призводять до погіршення безпекової ситуації та посилення міграційних потоків до ЄС.

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Автор: Вікторія Токарєва