Україна не розглядає силовий варіант повернення Криму.

Представництво президента України в АР Крим наголошує, що провідними інструментами на шляху деокупації Криму є політико-дипломатичний та санкційний тиск на Російську Федерацію.

Про це йдеться у повідомленні Представництва президента України в АР Крим на сторінці в Facebook.

"Україна не розглядає силовий варіант повернення Криму. Провідними інструментами на шляху деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є політико-дипломатичний та санкційний тиск на Російську Федерацію", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя у ході збройної агресії РФ проти України залізничне сполучення між Кримським півостровом та материковою частиною території України було припинено в 2014 році. Також було припинено курсування міжнародних потягів на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Натомість заходи з покращення залізничного пасажирського сполучення між районами, наближеними до КПВВ на адміністративній межі з Кримом та стратегічними населеними пунктами, розташованими на материковій частині території України, здійснюватимуться виключно з метою реінтеграції жителів тимчасово окупованих територій і покращення умов перетину адміністративної межі.

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Відповідно до офіційної інформації, наданої на запит Представництва, АТ "Укрзалізниця" забезпечує пересадкове залізничне сполучення до/від залізничних станцій Сиваш (КПВВ Чонгар) та Вадим (КПВВ Каланчак), що межують з ТОТ АРК.

До/від залізничної станції Новоолексіївка перевезення пасажирів забезпечується 4 парами поїздів: № 12/11 Київ-Новоолексіївка (щоденно); № 82/81 Харків-Новоолексіївка (через день); № 86/85 Львів-Новоолексіївка (через день); № 87/88 Ковель-Новоолексіївка (через день).

На ділянці Новоолексіївка-Сиваш пасажири можуть користуватися приміськими поїздами: № 6909/6907 Запоріжжя-2, Мелітополь-Сиваш; № 6926/6925 Генічеськ-Сиваш.

До/від залізничної станції Херсон перевезення пасажирів забезпечується 6 парами поїздів: № 251/252 Харків-Миколаїв (через день); № 102/101 Київ-Херсон (щоденно); № 110/109 Львів-Херсон (через день); № 5/6 Ужгород-Херсон (через день); № 134/133 Рахів-Миколаїв (2 рази на 3 дні).

На ділянці Херсон-Вадим пересадка пасажирів забезпечується щоденно на приміські поїзди № 6573/6574 та 6577/6578.

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З метою задоволення потреб пасажирів у перевезеннях в майбутньому передбачається призначення додаткових поїздів.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових та організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Костянтин Гончаров