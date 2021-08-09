У Любліні стався бунт проти поліцейської жорстокості.

У польському Любліні пройшли масові протести після загибелі чоловіка після затримання поліцейськими.

Про це повідомляє Wirtualna Polska.

Протест під міським комісаріатом поліції пройшов вдень 8 серпня. У якийсь момент мітинг перейшов у заворушення.

"Агресивні люди вигукували на адресу поліції образи, кидали в офіцерів і будівлю штабу небезпечні предмети. Нападники застосовували каміння, цеглу, пляшки та коктейлі Молотова", - заявили правоохоронці.

В результаті кілька поліцейських були травмовані, а фасад будівлі пошкоджено.

Крім того, протестувальники кидали каміння і в пожежну машину, яка прибула гасити підпалені ними сміттєві контейнери.

Читайте такожУ Польщі протестувальники заблокували низку доріг через заборону абортів (фоторепортаж)Правоохоронці застосували проти протестувальників водомети та сльозогінний газ, а 40 з них були затримані, але вночі частину з них звільнили.

Причиною заворушень стала смерть 34-річного поляка. 6 серпня його мати зателефонувала в поліцію і заявила, що її син прийняв наркотики, після чого почав поводитися агресивно і кидати у вікна сусідніх будинків каміння.

Під час затримання поліцейськими він виривався і в якийсь момент втратив свідомість. Чоловіка доставили до лікарні, де, за версією поліцейських, він і помер через пару годин.

За фактом смерті поляка розпочато офіційне розслідування. Розтин очікується 10 серпня.

Раніше УНІАН вже повідомляв про масштабні протести проти заборони абортів у Польщі.

Автор: Станислав Кожемякин