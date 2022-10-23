Зміна характеру війни не змінює позиції союзників України, і захід не перестане допомагати Києву боротися з агресією, навіть якщо Москва зважиться на застосування ядерної зброї.

Латвія засуджує країни, які не надають Україні військову і технічну допомогу в боротьбі з Росією.

Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс в інтерв'ю виданню "Настоящее время".

За його словами, чітка позиція й допомога Україні зараз визначить союзи і співробітництво між європейськими країнами в майбутньому.

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Латвійський міністр також підкреслив, що країни, які не розраховують на перемогу України в цій війні, зраджують ідеали ЄС і НАТО.

"Морально Україна вже перемогла, психологічно вже перемогла. Зараз перемога - питання технічне і питання того, наскільки швидко інші держави світу зрозуміють, що єдиним результатом цієї війни може бути перемога України. І ми знаємо, що ще не всі держави, навіть у Європі, так думають і говорять, але така позиція країн-членів Європейського Союзу і НАТО дуже близька до зради", - сказав Пабрікс.

Міністр зазначив, що зміна характеру війни, що перейшла від бойових дій до руйнування цивільної інфраструктури України, не змінює позиції союзників України. Він підкреслив, що захід не перестане допомагати Україні боротися з агресією, навіть якщо Росія зважиться на застосування ядерної зброї. Пабрікс додав, що європейські країни дадуть відповідь на такий можливий удар.

Війна в Україні - основне

Війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну, в тому числі з території Білорусі. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави.

Через півроку Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, але Путін не відмовляється від первісного наміру окупувати всю територію України.

Тому 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть до 300 тисяч осіб.

23-27 вересня російські окупанти провели на захоплених частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій - про вихід зі складу України і приєднання до Росії у Донецькій і Луганській - про приєднання до Росії. 30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй засудила спробу анексії Росією частини Східної України в ході голосування 12 жовтня. "За" проголосували 143 країни, "проти" - 5, ще 35, включаючи Індію і Китай, "утрималися".

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