Працівник знищив всі біологічні сліди Кіма після зустрічі з Путіним (відео)

Ретельне прибирання може бути пов’язане зі спробами запобігти збору ДНК лідера КНДР.

Репортер кремлівського пулу зафіксував незвичні деталі після зустрічі президента Росії Володимира Путіна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, яка відбулася після військового параду в Китаї.

У своєму Telegram-каналі журналіст опублікував відео, де, ймовірно, співробітники Кіма ретельно прибирають кімнату, де проходили переговори, що тривали близько двох годин.

"Вони забрали склянку, з якої він пив, протерли оббивку стільця та ті частини меблів, до яких торкався корейський лідер", — написав Юнашев, додавши, що після зустрічі обидва лідери "дуже задоволені вийшли з офісу та пішли пити чай у більш розслабленій атмосфері".

Причини такої прискіпливої уваги персоналу КНДР до прибирання не названо. Водночас деякі експерти з генетики припускають, що подібні заходи можуть бути пов’язані з побоюванням витоку біологічних зразків, які потенційно дозволяють зібрати інформацію про здоров’я світових лідерів, пише CNN.

Переговори Кіма і Путіна - головні новини

Як повідомляв УНІАН, диктатор КНДР Кім Чен Ин пообіцяв повністю підтримувати Москву під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Пекіні.

"Якщо ми можемо чимось допомогти Росії, ми обов'язково це зробимо і вважатимемо це братським обов'язком, роблячи все можливе, щоб допомогти Росії", - наголосив Кім.

Путін відповів "найтеплішими словами подяки корейському народу".

