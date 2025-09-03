Працівник знищив всі біологічні сліди Кіма після зустрічі з Путіним (відео)

Репортер кремлівського пулу зафіксував незвичні деталі після зустрічі президента Росії Володимира Путіна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, яка відбулася після військового параду в Китаї.
У своєму Telegram-каналі журналіст опублікував відео, де, ймовірно, співробітники Кіма ретельно прибирають кімнату, де проходили переговори, що тривали близько двох годин.
"Вони забрали склянку, з якої він пив, протерли оббивку стільця та ті частини меблів, до яких торкався корейський лідер", — написав Юнашев, додавши, що після зустрічі обидва лідери "дуже задоволені вийшли з офісу та пішли пити чай у більш розслабленій атмосфері".
Причини такої прискіпливої уваги персоналу КНДР до прибирання не названо. Водночас деякі експерти з генетики припускають, що подібні заходи можуть бути пов’язані з побоюванням витоку біологічних зразків, які потенційно дозволяють зібрати інформацію про здоров’я світових лідерів, пише CNN.
Переговори Кіма і Путіна - головні новини
Як повідомляв УНІАН, диктатор КНДР Кім Чен Ин пообіцяв повністю підтримувати Москву під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Пекіні.
"Якщо ми можемо чимось допомогти Росії, ми обов'язково це зробимо і вважатимемо це братським обов'язком, роблячи все можливе, щоб допомогти Росії", - наголосив Кім.
Путін відповів "найтеплішими словами подяки корейському народу".