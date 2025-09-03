Кім пообіцяв зробити "все можливе, щоб допомогти Росії".

Диктатор КНДР Кім Чен Ин пообіцяв повністю підтримувати Москву під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Пекіні, цитує Politico.

"Якщо ми можемо чимось допомогти Росії, ми обов'язково це зробимо і вважатимемо це братським обов'язком, роблячи все можливе, щоб допомогти Росії", - наголосив Кім.

Путін відповів "найтеплішими словами подяки корейському народу".

"Ваші солдати билися мужньо і героїчно. Ми ніколи не забудемо жертви, принесені вашими збройними силами і сім'ями ваших військовослужбовців", - зазначив російський диктатор.

Раніше у розвідці Південної Кореї розповіли, скільки військових КНДР загинуло на війні в Україні. За інформацією розвідників, йдеться про 2 тисячі загиблих солдатів союзника РФ.

Крім того, Північна Корея планує додатково надіслати до Росії близько 6 тисяч солдатів у рамках третьої партії розгортання військ.

Водночас нещодавно Кім Чен Ин офіційно підтвердив, що його солдати воюють проти України. Зокрема він провів жалобну церемонію за військовими, які були ліквідовані під час війни РФ проти України.

Зазначається, що державне агентство KCNA навіть оприлюднило знімки, на яких можна побачити, як диктатор публічно вшановує солдатів, яких сам же і відправив воювати проти України.

Як наголосив німецький експерт з Кореї Фредерік Шпор, публікація таких фотографій свідчить про те, що офіційний Пхеньян уже не приховує своєї участі у війні проти України.

