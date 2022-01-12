На питання, яким може бути найгірший результат нинішньої геополітичної нестабільності, Каріньш відповів, що найгіршим сценарієм є війна.

Війна Росії з країнами НАТО практично немислима.

Про це заявив в інтерв'ю на телебаченні прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш, повідомляє delfi.

Оцінюючи американо-російські переговори, Каріньш підкреслив, що перший позитивний результат - це те, що переговори відбулися. У цих переговорах позиція США полягає в тому, що країни НАТО тримаються разом, але в той же час чітко проглядається агресивна російська риторика, пояснив Каріньш.

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"Хороша новина полягає в тому, що західний світ тримається разом, і це дуже хороша новина для нас", - сказав латвійський прем'єр.

Він заявив, що Росія не зможе диктувати НАТО, які країни повинні або не повинні входити до складу Альянсу, а також де можливо розміщувати війська.

На питання, яким може бути найгірший результат нинішньої геополітичної нестабільності, Каріньш визнав, що найгіршим сценарієм є війна.

"Якщо буде війна, то НАТО готове", - сказав Карін, підкресливши, що війна Росії з альянсом майже немислима, оскільки це буде дуже велика світова війна.

Як повідомляв УНІАН, Росії і США на переговорах у Женеві не вдалося досягти прогресу з питання, яке Москва вважає ключовим для національної безпеки - про нерозширення НАТО. Сьогодні в Брюсселі проходить засідання Ради НАТО-Росія, на якому будуть обговорюватися питання безпеки в Європі.