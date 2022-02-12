Бердимухамедов, який править країною з 2007 року, вирішив дати дорогу молодим керівникам.

Центральна виборча комісія Туркменістану готується до позачергових президентських виборів, намічених на 12 березня. Правлячий країною з 2007 року президент Гурбангули Бердимухамедов дав зрозуміти, що має намір покинути цю посаду.

Президент Туркменістану володіє всією повнотою влади в країні і, згідно з Конституцією, не обмежений у кількості термінів, повідомляє Бі-бі-сі.

Однак, після засідання верхньої палати парламенту, головою якої є Гурбангули Бердимухамедов, президент раптово заявив, що прийняв "непросте рішення про себе".

"Я підтримую думку, що дорогу до державного управління на новому етапі розвитку нашої країни треба дати молодим керівникам, вихованим в духовному середовищі і відповідно до високих вимог сучасності. Свій величезний життєвий і політичний досвід я як голова Халк маслахати [верхня палата парламенту Туркменістану-ред.] маю намір далі направити в цю сферу", - сказав президент.

Таким чином 64-річний Бердимухамедов, судячи з усього, залишить за собою посаду голови верхньої палати. Про інші посади або довічні повноваження мови поки не йде.

Гурбангули Бердимухамедов, офіційно носить титул "Аркадаг", або "Покровитель", в останні роки активно допомагає будувати політичну кар'єру своєму єдиному сину Сердару. У лютому 2021 року президент Бердимухамедов підписав указ про створення нової посади віце-прем'єра країни, на яку призначив Сердара. Він керує впровадженням цифрових та інноваційних технологій в усі сфери виробництва.

Згідно з туркменським законодавством, президент не може бути молодшим 40 років. Цього віку Сердар Бердимухамедов досяг у вересні 2021 року.

Протягом своєї кар'єри син президента встиг побувати і заступником глави МЗС, і міністром промисловості, і обласним губернатором столичного Ахалського велаята. Він також є членом Ради безпеки країни.

Поки, наскільки відомо, Сердар Бердимухамедов не оголошував про свою участь у майбутніх виборах президента.

Хто такий Гурбангули Бердимухамедов

Гурбангули Бердимухамедов - в минулому лікар-стоматолог. Він представник народності текінців, однієї з найбільших в країні. У 1997 році був призначений міністром охорони здоров'я Туркменістану, а в 2001-му став віце-прем'єром.

Після смерті попередника, Сапармурата Ніязова, він очолив похоронну комісію, а потім став виконуючим обов'язки президента.

Відповідно до Конституції Туркменістану, виконувати обов'язки повинен був голова Меджлісу Овезгельди Атаєв, але проти нього раптово було порушено кримінальну справу.

На посаді президента Бердимухамедов в останні роки поводився все більш ексцентрично, зокрема, регулярно випускав музичні ролики на власні композиції. Однією з цих пісень став реп про Ровача - ахалтекінського коня, подарованого президенту. Всього в стайні у Бердимухамедова близько 130 коней ціною, як кажуть експерти, від мільйона доларів.

Також Бердимухамедов пише книги на політичні та суміжні теми. В електронній бібліотеці творів Бердимухамедова, відкритій МЗС Туркменістану, значаться більше 60 книг, багато з яких перекладені на іноземні мови.

Туркменістан залишається однією з найбільш закритих країн світу. Правозахисники кажуть, що в країні грубо порушуються права людини, проте влада це заперечує.

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