З Пригожиним був весь командний склад ПВК "Вагнер".

Російський журналіст Андрій Захаров повідомляє, що глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин сьогодні дійсно вилетів до Росії з Африки, з ним був весь командний склад ПВК "Вагнер".

"Це буде диво, якщо він на іншому літаку", - повідомили джерела журналісту.

Літак Еmbraer, що розбився в Тверській області, належить компанії "МНТ-аеро", що спеціалізується на бізнес-перевезеннях - Росавіація.

Відео дня

Аварія літака Пригожина-подробиці

Бізнес-джет Євгена Пригожина Embraer Legacy 600 з бортовим номером RA-02795 пропав з радарів близько 18:11 мск в Бологовському районі Тверської області.

Літак впав біля села Куженкіно. За даними з місця аварії, які призводить канал ВЧК-ОГПУ, хвіст літака відвалився в одному селі, Інші частини - в іншому. Загинули 10 людей, знайдені тіла восьми. Три члени екіпажу "розірвані на частини", літак згорів цілком.

Інший Embraer c бортовим номером RA-02748 до 21:00 мск сів в бізнес-аеропорту Остаф'єво в Москві. Телеграм-канал Grey Zone запевняє, що це теж літак Пригожина. Про зв'язок цього борту з ватажком ПВК нічого не відомо. Авіаброкер Jetvip пропонує цей джет в оренду.

Вас також можуть зацікавити новини: