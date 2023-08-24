Вони зазначили, що після збройного заколоту Путін дав прожити своєму "кухареві" два місяці.

Президент РФ Володимир Путін дав прожити два місяці призвіднику збройного заколоту і ватажку ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину.

Нагадаємо, Пригожин і його права рука Уткін та інші керівники найманців загинули при авіакатастрофі буквально вчора.

Як говориться в матеріалі видання The Telegraph, Путін любить, щоб люди в його оточенні ворогували, оскільки так вони стають слабшими і він лече їх контролює. У статті також допустили, що Путін нічого не вирішив з Пригожиним відразу після його бунту і через це ситуація зайшла настільки далеко, що його довелося "прибрати".

"Між заколотом Пригожина і його смертю пройшло два місяці - саме це говорить про відстрочку рішучих дій, до яких глава Кремля повинен був вдатися раніше", - йдеться в статті. Журналісти зазначили, що за ці два місяці Путін займався чим завгодно: зерновою угодою, Туреччиною, ПАР, БРІКС, але не Пригожиним.

У статті наголошується, що з "кухаря" Путіна Пригожин перетворився на його ворога під час війни в Україні, а саме під час боїв за Бахмут. Для операції в цьому місті ватажок найманців залучив 50 тис. ув'язнених з колоній і "відчув себе полководцем", почавши критикувати президента РФ Володимира Путіна і його оточення.

Далі Пригожин тільки загострював ситуацію, заявляючи, що влада неправильно веде війну в Україні. Коли ж міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що "вагнерівці" повинні укласти контракти з ЗС РФ, почався заколот.

Чого ж хотів домогтися заколотом Пригожин так і залишилося загадкою, проте за деякими даними, той хотів стати депутатом держдуми РФ, або ж намагався зайняти місце міністра оборони Шойгу, або проштовхував на цю посаду свого поплічника Сергія Суровікіна.

Смерть Пригожина

Вчора о 20:00 стало відомо про падіння літака в Тверській області РФ. Літак належав Пригожину. Згідно з повідомленням "Росавіації", в списку пасажирів був сам Пригожин, а також Дмитро Уткін і ще п'ять "вагнерівців".

Пізніше повідомлялося, що літак збила російська ППО. На місці виявили уламки зі слідами ураження елементами ракети ЗРК.

Сьогодні аналітики інституту з вивчення війни пояснили, чому Путін не поспішав розправитися з Пригожиним. На думку військових аналітиків, глава Кремля хотів зробити це "без імпульсивності", до того ж потрібен був час, щоб послабити ПВК "Вагнер".

Сам Путін поки не коментував смерть Пригожина.

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