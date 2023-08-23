Російська влада "спалилася" на швидкості з підтвердженням загибелі боса ПВК "Вагнер", вважає депутат.

Алісія Кернс, британський депутат і голова комітету у закордонних справах Великобританії прокоментувала авіакатастрофу, в якій, як повідомляється, розбився власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і його права рука Дмитро Уткін.

За її словами, швидкість, з якою російська влада підтвердила смерть боса ПВК "Вагнера", повинна "розповісти нам все, що нам потрібно знати".

Незабаром після того, як літак був збитий, з'явилися повідомлення про те, що він був збитий російськими силами ППО. Алісія Кернс вважає, що таким чином російський президент "посилає дуже гучний сигнал".

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Були також припущення, що Пригожин перебував на другому літаку, який приземлився в підмосковному аеропорту, проте Кернс в цю версію не вірить:

Якби ви були на його місці і сіли на другий літак, чи повідомили б ви комусь, що ви вижили?"

Раніше президент США Джо Байден прокоментував смерть Пригожина, зазначивши, що припускав подібний розвиток подій. У розмові з репортером він згадав свій недавній жарт про те, що на місці глави ПВК він би уважно стежив, що він їсть, і на якому транспорті пересувається. Відповідаючи на питання, Байден зазначив, що не володіє достатньою кількістю інформації про події, що відбулися, проте підкреслив, що загибеллю Пригожина "не здивований".

Пригожин і авіакатастрофа - що відомо на даний момент:

23 серпня в Тверській області розбився літак, що належав Євгену Пригожину, керівнику приватної військової компанії "Вагнер". Судно Embraer Legacy здійснювало рейс Москва-Санкт-Петербург і розбилося поблизу населеного пункту Куженкіно. На борту перебували десять осіб, всі вони загинули. Частина російських ЗМІ повідомляли, що серед версій - теракт на борту. Петербурзьке видання "Фонтанка" уточнило, що в літаку перебували, крім Пригожина, Дмитро Уткін, оператор Євгенія Пригожина, логіст ПВК "Вагнер" Валерій Чекалов і особиста бізнесмена.

Пропутінський телеканал "Царьград" уточнив, що тіла Пригожина і Уткіна витягли з-під уламків і "попередньо впізнали", попереду - генетична експертиза. З посиланням на джерело в комісії Росавіації, "Царьград" заявив, що літак був підірваний.

За кілька місяців до своєї загибелі Пригожин відкрито критикував Міноборони РФ Шойгу і начальника Генштабу Герасимова. Найвідомішим стало експресивне звернення підприємця, який з криками і з великою кількістю нецензурної лексики запитував у останніх, "де припаси", відзначаючи, що "вагнерівці" під час боїв за Бахмут не отримують снаряди, поки чиновники сидять в "дорогих клубах", а "їхні діти знімають ролики на YouTube". В кінцевому підсумку конфлікт виріс в похід ПВК "Вагнер" на Москву, який зміг зупинити тільки президент Білорусі Олександр Лукашенко, який подзвонив Пригожину і умовив його відступитися від планів. Після цього ПВК перебазувалася в Білорусь і частково Африку.

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