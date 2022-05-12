Штайнмаєр сказав, що радий, що дипломатичні непорозуміння між Німеччиною та Україною вирішені.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що хотів би приїхати в Україну, але у короткостроковій перспективі такий візит поки не планується.

Про це він сказав в інтерв’ю MDR.

На питання про те, чи хоче він поїхати в Україну, Штайнмаєр відповів, що радий, що дипломатичні непорозуміння між Німеччиною та Україною вирішені.

Цьому, за його словами, також сприяли візити спікера Бундестагу Бербель Бас та міністра закордонних справ країни Анналени Бербок, а також відновлення роботи посольства Німеччини в Україні.

"Це сигнали, які надійшли до Києва. Тому зараз має бути прийняте рішення, хто й коли буде робити візит. Блокади більше немає" - сказав Штайнмаєр.

"Я не маю жодних конкретних планів подорожей у дуже короткій перспективі. Але я припускаю, що з паном Зеленським я зустрінуся" - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше у відносинах Києва і Берліна виникла напруга через відмову у візиті Штайнмаєру - українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією.

8 травня у Київ приїжджала президент Бундестагу Німеччини Бербель Бас. Під час візиту вона зустрілась з президентов України Володимиром Зеленським.

Після неї 10 травня з неоголошеним візитом до Києва прибула міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

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