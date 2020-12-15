Це може бути однією з ознак того, що кінець режиму давнього білоруського лідера вже не за горами.

Щоб втримати владу в своїх руках Олександр Лукашенко, який був президентом Білорусі останні 26 років, покладається на два фактори. Один з них - підтримка Росії, а другий - лояльність могутніх білоруських служб безпеки.

Нещодавній візит в Мінську голова МЗС РФ Сергія Лаврова показав, що Москва втрачає терпіння. Втім, Кремль, здається, ще не готовий покинути Лукашенка. Але серед служб безпеки Білорусі з'являються ознаки, які можуть означати, що дні давнього режиму справді добігають кінця. Про це пише на сторінках Foreign Policy виконавчий директор International Strategic Action Network for Security Влад Кобець.

Читайте такожPolitico: Тихановська сказала, коли Лукашенка нарешті вдасться повалитиЦе може здатися несподіванкою, якщо згадати систематичне насильство, яке міліція й інші служби застосовували проти демонстрантів впродовж останніх чотирьох місяців. Міністерство внутрішніх справ Білорусі - найбільший правоохоронний орган в країні зі 130 тисячами працівників. Воно стало основою режиму Лукашенка. Тож те, що відбувається в його структурах, формує політичну ситуацію в країні.

"Дезертирство в лавах міліції й служб безпеки може змінити хід подій. Якщо ті, кому Лукашенко віддає накази застосувати жорстокі методи проти учасників протестів, усвідомлять, що ці накази неправильні, й перестануть їх виконувати, тоді режим впаде, як картковий будиночок. І зараз з'явилися ознаки того, що саме це і відбувається", - йдеться в статті.

Відтік особового складу з МВС Білорусі й інших органів почався ще перед президентськими виборами й триває досі. Працівники почали звільнятися за місяці до голосування, коли Лукашенко почав використовувати служби безпеки, щоб не дозволити опозиційним політикам висунути свої кандидатури. Проти них порушували кримінальні провадження, арештовували їх, не дозволяли проводити мітинги. Опозиціонерам відмовляли в реєстрації зібраних підписів за їхню кандидатуру. Деякі працівники МВС не з'явилися на роботі в день виборів.

Дані, які опинилися в руках International Strategic Action Network for Security свідчать, що темп дезертирства в МВС Білорусі досяг піку після фальсифікації виборів й застосування грубої сили проти учасників мирних протестів. В кінці серпня у головний відділ кадрів міністерства було подано більше 300 рапортів про неявку офіцерів на роботу. Втрата персоналу продовжилася у вересні, а потім різко скоротилася.

Читайте такожБілорусь закриває на виїзд наземний кордон: кого випустять з країниСтаном на перше листопада персонал Головного управління МВС в Мінську скоротився на 18%. В іншому підрозділі - Центральному окружному відділенні МВС Мінська втрата кадрів досягла 29%. Багато з тих, хто пішов з роботи в органах, з того часу отримували фінансову й моральну підтримку від білоруської діаспори.

Низка чинних й колишніх членів різних правоохоронних органів визнали, що Лукашенко незаконно чіпляється за владу. Вони об'єдналися в організацію під назвою "By_Pol". Це мережа офіцерів МВС, прикордонної служби, прокуратури і КДБ. Всі вони стали на бік людей на вулицях проти Лукашенка. Автор зауважує, що ці люди "не хочуть вести війну проти власного народу, друзів і сімей". І до них приєднується все більше нових перебіжчиків.

Олег Талерчук звільнився з Генеральної прокуратури Білорусі. Він один з таких офіцерів.

"Я хочу підтримати мужніх білорусів, які були репресовані", - сказав він.

Талерчук й низка інших висококваліфікованих спеціалістів нещодавно пішли з Генеральної прокуратури на знак протесту проти жорстокої розправи над людьми на вулицях. До них приєднується дедалі більша кількість лікарів й медиків, які лікували постраждалих від рук міліції. Серед доказів були вогнепальні поранення голови й інших частин тіла, відкриті рани в грудній клітці, ушкодження від вибухівки, ножові поранення, термальні й хімічні опіки, сліди тортур і травми після вибухів барометричних бомб.

Читайте такожGazeta Wyborcza: В оточенні Лукашенка почався внутрішній конфліктBy_Pol задокументували більше 1100 випадків тортур і тяжких поранень серед цивільних лише за період з 9 до 21 серпня. З того часу кількість таких випадків тільки збільшувалася. Першого грудня лідер опозиції Світлана Тихановська і її соратник Павло Латушко оголосили про запуск Об'єднаної книги реєстрації злочинів. За допомогою цієї платформи жертви й очевидці порушень можуть надати інформацію, яка буде використана для розвитку реєстру злочинів і підозрюваних.

Заохочення ще більшої кількості білоруських правоохоронців приєднуватися до By_Pol і підтримка реєстрації злочинів повинні стати головним пріоритетом білоруської опозиції і Заходу. Це можна зробити за допомогою фінансової допомоги тим, хто відмовився від своєї роботи, а також гарантій безпеки в обмін на свідчення проти злочинців. Якщо цей рук досягне піку, досить швидко Лукашенко залишиться без сил, які б його підтримували. Якщо більше не буде кому виконувати його жорстокі накази, він втратить здатність зберігати владу в своїх руках без вторгнення Росії.

Ситуація в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Тисячі жителів Білорусі, не згодних з результатами виборів, вийшли на акції протесту, відбулися зіткнення із силовиками. У перші дні протестів були затримані тисячі людей, пізніше багатьом з них призначили адмінарешти.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Переклад: Лесь Димань