Нічого не вказує на те, що найближчим часом в Білорусі пройдуть хоч якісь вільні вибори, натомість країна рухається в напрямку диктатури, заснованої виключно на насильстві й репресіях.

У Білорусі часто кажуть: "Аби війни не було". Ця фраза означає, що з усім іншим білоруси якось розберуться. Але нинішня поведінка Олександра Лукашенка порушує суспільне табу на радикальні дії. А його рішучість і бажання утриматися при владі вразили значну частину білорусів.

"Озброїв Миколку до зубів"

23 серпня, коли багатотисячні протести охопили всю Білорусь, Лукашенко публічно виступив з автоматом Калашникова в руках. Поруч з ним був 16-річний син Микола, теж озброєний. Разом вони оглянули охорону своєї резиденції, перед якою ще недавно стояли сотні тисяч невдоволених білорусів. Президентська прес-служба опублікувала відео, на якому Лукашенко підходить до командира ОМОНу, тисне йому руку і хвалить дії силовиків.

Читайте такожDie Zeit: В Білорусі гине пострадянська утопія ЛукашенкаЗгодом це відео викликало хвилю насмішок і глузування. І не лише серед ворогів Лукашенка. Кілька днів тому в мережі з'явилося відео тих же подій, зняте камерою одного з ОМОНівців. Вигляд озброєного Лукашенка теж розсмішило силовиків. На відео можна почути на тлі діалог двох бійців: "Миколку озброїв, б.., сина свого. До зубів! Пістолет, автомат!".

Але цей висміяний жест Лукашенка був також важливим сигналом для суспільства, для чиновників і для спецслужб. Це означало одне: зміна влади в Білорусі не відбудеться мирним шляхом, а Лукашенко готовий стріляти в людей.

Автомат Калашникова проти жінок в білому

Громадянська війна і кров на вулицях - це точно не те, чого учасники протестів проти фальсифікації виборів у Білорусі хотіли. І вони досі цього не хочуть. Білоруська революція від самого початку мала мирний характер. В той же час, коли Лукашенко розгулював з Калашниковим, символом протестів стали жінки в білому, які виходили на акції протесту з квітами в руках. Це символізувало мирні наміри і осуд насильства.

Таким чином в публічному просторі почалася сутичка двох символів: квітів і автомату. Здавалося, красномовніший вибір вже важко знайти. Але виявилося, що мирних протестів не досить, щоб повалити режим. Апарат влади лишився лояльним до свого лідера. Тож диктатура поступово, але впевнено відбудовує свої позиції.

Читайте такожRFERL: Лукашенко пережив 2020-й рік, але що буде в 2021-му?Сьогодні протести продовжуються. Не зважаючи на очевидне зміцнення позицій режиму, десятки тисяч білорусів досі не хочуть миритися з перспективою продовження влади Лукашенка. Тож вони протестують, попри приниження, тортури і побиття. Але ці акції більше не несуть в собі того початкового оптимізму й духу справжнього народного свята, який був у серпні. Імпульс демонстрацій лише доводить, наскільки сильне небажання суспільства жити далі з Лукашенком.

Сьогодні багато білорусів, навіть ті, які ще зберігають в серці надію на чудо, шукають спосіб пристосуватися до подальшого життя з незмінним режимом Лукашенка. Але це не перекреслює факт, що серпень 2020-го незворотно змінив білоруське суспільство. Вперше у новітній історії Білорусі виявилося, що більшість білорусів не на боці Лукашенка, що вони ним невдоволені. Його харизма зникла, а його публічні виступи дратують і обурюють, а не викликають симпатію чи розуміння.

Читайте такожЛукашенко назвав умову для своєї відмови від влади (відео)Виявилося, що кінець вбивств і сатрапії на відстані витягнутої руки. Вистачить лише чесних виборів, щоб Лукашенко став минулим. Білоруська дорога до свободи виявилася значно довшою, ніж здавалося в серпні.

"Але ніщо не вказує на те, що найближчим часом в Білорусі відбудуться вільні вибори. Натомість країна рухається в напрямку класичної військової диктатури, заснованій виключно на насильству і репресіях", - йдеться в статті.

Виявилося, що в 21-му столітті і білоруси, і вся Європа безсилі проти такого явища. Зрештою, Лукашенко махає Калашниковим не лише в бік своїх співвітчизників. Граючи на антизахідних фобіях Володимира Путіна, він розпалює міжнародну напругу. Він намагається налякати Захід конфліктом з Росією, а Росію - конфліктом з Заходом.

Ситуація в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Тисячі жителів Білорусі, не згодних з результатами виборів, вийшли на акції протесту, відбулися зіткнення із силовиками. У перші дні протестів були затримані тисячі людей, пізніше багатьом з них призначили адмінарешти.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Переклад: Лесь Димань