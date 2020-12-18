Зокрема, він не виключає такого варіанту під виглядом гуманітарної місії.

Очільник Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель заявив про підготовку до "гарячої війни".

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Як повідомляє видання «Наша Нива», про це Тертель заявив під час виступу перед робітниками і керівництвом підприємства «Гродно-Азот».

"Ми готуємося до весни, знаємо, як буде розвиватися ситуація, діяти будемо жорстко. Справедливо, але жорстко. Будемо готуватися до гарячої війни, не виключаємо і такого варіанту під виглядом гуманітарної місії. Цей непростий період буде 1,5-2 роки", - заявив Тертель.

Він зазначив, що Білорусь перебуває "на розломі інтересів Сходу і Заходу".

"Польща називає нас своїм «підчерев'ям». Росія нас називає «Смоленські ворота», прямий вихід до Москви. Хто буде контролювати Білорусь, той буде домінувати в регіоні. Якщо Росія тут буде домінувати - це буде серйозний удар по Україні. Ми знаходимося в центрі поділу світу", - зазначив він.

Тертель стверджує, що в Білорусі "був реалізований жорсткий сценарій «кольорової революції», до якого ми були готові".

"Без сильної, жорсткої влади у Білорусі шансів не буде. Може, не всім це подобається", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Євросоюз увів санкції проти 40 білоруських чиновників, згодом, 6 листопада - ще проти 14, а також Олександра Лукашенка. Рішення про введення обмежувальних заходів вжито через придушення мирних протестів і фальсифікації результатів президентських виборів.

Вибори та протести в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

13 жовтня Тіхановська оголосила Лукашенку народний ультиматум. Лідер білоруської опозиції заявила, що до 25 жовтня мають виконати три вимоги: Лукашенко повинен оголосити про відставку, має припинитися насильство на вулицях, мають звільнити всіх політв'язнів.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі.

17 грудня Європейський Союз затвердив третій пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка.

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Автор: Віталій Саєнко