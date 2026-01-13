Якщо режим в Тегерані вже не може вижити без насилля, то з ним фактично покінчено, вважає канцлер Німеччини.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається, що можна знайти мирний спосіб припинення конфлікту в Ірані. Водночас насилля проти протестувальників є свідченням кінця режиму аятол, заявив Мерц під час візиту до Індії, повідомляє Politico.

Зокрема, німецький канцлер заявив, що духовна влада Ірану зруйнована, стверджуючи, що режим в Тегерані вже не зможе вижити без насильства.

"Якщо режим лише може залишатися при владі завдяки насиллю, тоді з ним фактично покінчено. Я припускаю, що ми спостерігаємо останні дні і тижні цього режиму", - наголосив Мерц.

Водночас, він висловлює надію, що існує спосіб припинити конфлікт в Ірані мирним шляхом. "Режим мулл повинен це також визнати", - додав Мерц.

Протести в Ірані

Як повідомляв УНІАН, в Ірані вже понад два тижні тривають протести. Мільйони людей по всій країни вимагають відставки чинного уряду. Повідомляється, що під час заворушень гинуть люди. Кількість убитих за даними Human Rights Activists News Agency може сягати понад 1,1 тис осіб. Також щонайменше 10 675 осіб були заарештовані, в тому числі 169 дітей.

Президент США Дональд Трамп розглядає низку потенційних військових варіантів дій в Ірані на тлі посилення протестів у країні.

