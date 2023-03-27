Люди вийшли на вулиці проти судової реформи.

Правоохоронці в Ізраїлі розігнали масовий протест проти судової реформи. Проти учасників акції застосували водомети.

За інформацією місцевого видання The times of Israel, протестувальники п'ять годин блокували центральну вулицю в Тель-Авіві. Спочатку поліція вела переговори з учасниками акції і частина з них навіть самостійно пішли з дороги.

Відносно ж інших застосували водомети. Кінні офіцери супроводжували важкі автомобілі і водомети. Після чого комунальні служби почали прибирати сміття та вогнища.

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Протести в Ізраїлі проти суднебної реформи - що відомо

У січні 2023 року уряд нинішнього прем'єр-міністра Бенджаміна Нетаньяху запровадив судову реформу. Її розкритикували, оскільки вона обмежить повноваження Верховного Суду щодо уряду та надасть йому контроль над відбором суддів. 20 лютого парламент Ізраїлю схвалив законопроект у першому читанні.

Після цього в країні почалися протести.12 березня відбулася масштабна акція, в якій взяли участь близько 500 тисяч осіб.

Пізніше Нетаньяху звільнив міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, який виступав проти судової реформи. Після цього десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці Тель-Авіва та Єрусалиму, люди зібралися біля резиденції прем'єра.

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