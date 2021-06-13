Зустріч Байдена і Путіна запланована на 16 червня в Женеві.

Президент Росії Володимир Путін озвучив свої очікування від зустрічі з президентом США Джо Байденом, яка відбудеться наступного тижня в Женеві.

Про це повідомляє РБК.

Путін сподівається, що РФ і США відновлять "особисті контакти" та "прямий діалог". Також він розраховує «створити механізми» взаємодії за різними напрямками, серед них - стратегічну стабільність, регіональні конфлікти, глобальну екологію, а також співробітництво в галузі економіки.

«Відновити наші особисті контакти, відносини, налагодити прямий діалог, створити реально функціонуючі механізми за тими напрямками, які представляють взаємні інтереси, такі є, я вже про це говорив», - сказав він.

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Зустріч Байдена та Путіна

Як повідомляв УНІАН, зустріч Байдена і Путіна запланована на 16 червня в Женеві.

6 червня Байден розповів про свою позицію на майбутній зустрічі з Путіним. Американський президент зазначив, що друзі, партнери та союзники США дивляться на світ під тим же кутом зору, що і Сполучені Штати.

Він запевнив, що США рішуче захищатимуть демократичні цінності та власні національні інтереси.

Байден також зазначив, що Сполучені Штати не хочуть конфлікту з РФ, а хочуть стабільних і передбачуваних відносин, хочуть працювати з Росією в питаннях стратегічної стабільності та контролю над озброєннями.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірче Джоане очікує, що президент Байден під час зустрічі з Путіним поставить питання про агресивні дії Росії в світі, контроль за стратегічними озброєннями й тему кліматичних змін.

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Автор: Тамара Отовська