За лаштунками обговорюють найризикованіший сценарій – мир в Україні в обмін на територіальні поступки.

Після років кровопролиття та дипломатичних тупиків у п’ятницю на Алясці відбудеться перша з 2021 року зустріч лідерів США та Росії. Візит може стати відправною точкою для потенційного мирного плану, однак у Києві та серед союзників Заходу переважає скепсис, пише The Times.

Потенційний план угоди

За інформацією польського видання Onet, американська пропозиція передбачає:

припинення вогню;

фактичне визнання російських територіальних здобутків;

скасування більшості санкцій США;

можливий привілейований доступ американських компаній до російських енергоресурсів.

Офіційного мирного договору не планується. Питання приналежності окупованих територій може бути відкладено на десятиліття.

Позиція Москви

Якщо інформація підтвердиться, умови виглядають вигідними для Кремля. Для російських технократів це шанс зменшити економічний тиск: доходи від нафти і газу впали на 18,5%, а бюджетний дефіцит у січні-липні сягнув 4,88 трлн рублів, перевищивши річний план.

Втім, Володимир Путін досі наполягає на додаткових вимогах — відмові України від НАТО, скороченні армії та передачі під контроль Москви ще не окупованих частин Донбасу.

Українська дилема

Володимир Зеленський категорично відкидає можливість передачі територій, нагадуючи про заборону таких кроків у Конституції. Водночас суспільна втома зростає: опитування Gallup показує, що 69% українців виступають за початок мирних переговорів.

Пропозиції "земля за мир" могли б розглядатися лише за умови довгострокових гарантій безпеки та значної допомоги Заходу у відновленні та переозброєнні країни.

Перспективи миру

Експерти кажуть, що існує кілька аспектів для забезпечення виконання домовленостей:

міжнародних спостерігачів на лінії фронту;

"автоматичного повернення" санкцій у разі порушення угоди;

використання заморожених російських активів як гарантії;

масштабних інвестицій у власну оборонну промисловість України.

Щодо миротворців, участь європейських військ малоймовірна — Москва наполягає на нейтральних державах, таких як Індія чи Бразилія.

Навіть тимчасове припинення вогню може дати українцям перепочинок та протестувати готовність Кремля дотримуватись зобов’язань.

"Шанси на такий мир залишаються високими. Путін, здається, не відчуває тиску, навіть попри те, що Трамп дедалі більше роздратований ним. Тим часом, в оточенні Трампа, особливо державний секретар Марко Рубіо, схоже, намагаються мінімізувати поступки Путіну, вважаючи, що Віткофф занадто багато розкрив в ім'я досягнення угоди", - пише видання.

Цей саміт, імовірно, не принесе негайного миру, але може стати кроком до формату, прийнятного для Києва, за умови гарантій захисту від майбутньої агресії, додає видання.

Зустріч Трампа і Путіна - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп та правитель Росії Володимир Путін готуються до першої з 2021 року особистої зустрічі, яка відбудеться цього тижня на Алясці. Місце обрали як компроміс — Путін волів би приймати Трампа в Росії, але погодився на американську територію.

чікується, що лідери обговорять можливий план припинення війни в Україні, який, за повідомленнями ЗМІ, передбачає припинення вогню, де-факто визнання російських територіальних здобутків і скасування частини санкцій.

