Слова американського президента дозволили Кремлю знову малювати образ "сильного мужика" Путіна, який бореться із "зовнішнім ворогом".

Найбільшим принизливим епітетом для Володимира Путіна за останній час були не слова президента США Джорджа Байдена, який назвав його "вбивцею". Ним стали висловлювання ув'язненого критика Кремля Олексія Навального, який назвав російського президента "дідом й своєму бункері".

Відрізаний від суспільства й оточений спецслужбами Путін більшість часу проводив на заміській дачі, захищений спеціальною продезінфікованою кімнатою для відвідувачів, - пише Washington Post. Навальний повторював своє образливе порівняння, тому що воно б'є по іміджу Путіна. Він більше не "ведмідь", а боягузливий пенсіонер.

Читайте такожWashington Post: Вбивцю назвали вбивцею, чому це новина?Державна пропаганда Росії постійно зображає 68-річного Путіна як жвавого лідера, в якого ще багато років життя попереду, на відміну від 78-річного Байдена. Депутат парламенту Петро Толстой сказав, що у Байдена "політична деменція". А пропагандист-телеведучий Дмитро Кисельов назвав його "американським пацієнтом", зауваживши, що "в певний момент життя потрібно змиритися з неминучістю" віку. Також Кисельов транслював відео, на якому Байден спотикається, піднімаючись на президентських літак. Відео супроводжував банер: "Віднесений вітром".

Президент США спровокував шквал офіційних образ в Росії після того, як 17 березня від час інтерв'ю для ABC News він погодився, що Путін "вбивця". Але деякі російські аналітики стверджують, що насправді Байден дав Путіну саме те, що йому було потрібно якраз в часи, коли його партія "Единая Россия" стрімко втрачає популярність перед виборами.

Байден знову зробив так, щоб Путін здавався могутнім лідером, який бореться із зовнішньою загрозою. Він не дід, який ховається у "коконі" від пандемії.

"З точки зору внутрішньої політики, коментар Байдена допоміг Путіну, тому що в нього закінчувалися теми. Антиамериканізм - це дещо, що можна роздмухати. Загальний режим - це антизахідна позиція. І це не вперше і не востаннє, коли його використають", - сказав аналітик московського Центру Карнегі Костянтин Гаазе.

В редакційній статті газета "Коммерсантъ" написала, що завдяки Байдену путінська "Единая Россия" завоює кожне місце в нижній палаті парламенту.

"Джо Байден, здається, задав головну тему для об'єднання суспільства навколо Володимира Путіна перед виборами Думи у вересні. Важко уявити кращий момент для цієї допомоги Байдена. Образ ворога, який експлуатується з 2014 року, почав був згасати", - йшлося в матеріалі.

Путін за все своє життя ніколи не вів дебатів проти внутрішнього політичного опонента. Але 18 березня він кинув виклик Байдену так, ніби дебати між світовими лідерами взагалі можливі. Але потім Путін поїхав відпочивати у сибірську тайгу, вилізши зі своєї схованки.

Кремль надзвичайно чутливо ставиться до вигляду російського президента. В грудні він яро заперечував репортаж російського видання "Проект" про те, що Путін насправді живе на чорноморському курорті в Сочі. І там для нього збудували точно такий же офіс, як в Москві, щоб приховати цей факт. При цьому, автори репортажу посилалися на записи про перельоти й джерела в Кремлі.

Читайте такожFrankfurter Allgemeine: Байден дав зрозуміти Путіну, що не шукає дружбиВ січні Путін знову захищався від атаки Навального, який опублікував на YouTube розслідування про шикарний президентський палац на узбережжі Чорного моря. Відео подивилися 115 мільйонів разів. Кремль заперечив, що палац був збудований для Путіна. А його старий друг і партнер по дзюдо Аркадій Ротендберг заявив, що це він власник нерухомості. Тим часом, Росія знову зазнала удару нових санкцій США і ЄС через отруєння Навального. Додаткові санкції все ще можливі. Росія заперечує причетність уряду до замаху на опозиціонера.

Разом з тим, Путін знову намагається бути в центрі уваги суспільства. Він постав перед натовпом на стадіоні "Лужники" в Москві в день окупації українського Криму 2014 року. Потім він зібрав журналістів у Туві в Сибіру, ще покатався на всюдиході й попив чайку за сільським столом на дворі. Цю подію запланували за довго до того, як Байден назвав Путіна вбивцею. Але вона дала російському президенту можливість зайняти позу "мужика", який любить природу.

В Сибіру Путін був одягнений в дивну куфайку з овчини і такі ж штани. Аналогічно був одягнений і міністр оборони Сергій Шойгу. Заголовки лояльних до Кремля ЗМІ були роздуті ще більше, ніж зазвичай: "Рідкісні фото! Російського президента ще таким не бачили!". На одному з фото Путін зістрибував з водійського місця всюдихода.

"Тільки Байдену це не показуйте", - написав у Twitter журналіст з кремлівського пулу Дмитро Смірнов.

Читайте такожПутін-2036: Держдума "обнулила" господарю Кремля президентські терміниНа зустрічі минулого місяця з редакторами газет Путін описав свою ідеологію, розмірковуючи про російський патріотизм й унікальний "генетичний код", який відрізняється від Заходу. Росія, за його словами, молода, жвава нація у порівнянні з іншими суспільствами, які старіють. Але, за словами Гаазе, ця ідеологія має обмежену привабливість. А ера путінської політичної невразливості демонструє ознаки втоми.

"По-суті він радянський чоловік, який не може відбудувати СРСР, але він старається з усіх сил", - сказав аналітик.

Що сказав Байден про Путіна

У великому інтерв'ю для ABC News Байден заявив, що вважає Путіна вбивцею.

Президент США зазначив, що Путін заплатить за свої злочини, зокрема йшлося про масштабні зусилля Росії очорнити репутацію Байдена напередодні президентських виборів. Він додав, що вже попереджав російського президента про це під час телефонної розмови наприкінці січня.

Після слів Байдена про "Путіна-вбивцю" Росія відкликала на консультації свого посла з Вашингтона. У Москві також звинуватили США у тому, що відносини між країнами у жалюгідному стані.

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Переклад: Лесь Димань