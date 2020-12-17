Російський лідер знову поклав на країни Заходу відповідальність за погіршення відносин з РФ.

Президент РФ Володимир Путін знову поклав на країни Заходу відповідальність за погіршення відносин з Росією.

Про це він заявив на прес-конференції на запитання кореспондента BBC.

При цьому Путін охарактеризував Росію як "білу і пухнасту" у порівнянні з країнами Заходу.

За словами російського президента, Москва пішла Заходу назустріч, звільнивши від радянського диктату країни Східної Європи, - а у відповідь почалося розширення НАТО.

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Він також звинуватив Захід у виході з ряду міжнародних договорів і в тиску на Росію.

"Чому ви вважаєте, що ми недоумки?", - задав Путін риторичне питання.

Говорячи про те, чи призвела анексія Криму до погіршення відносин із Заходом, він повторив звичайну тезу російської влади про те, що "Крим приєднався до Росії добровільно".

Окупація Криму Росією

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають окупацію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Тамара Отовська