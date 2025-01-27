Про бажання піаритись у космосі вже заявляли росіяни.

Астрономи закликають заборонити нав'язливу рекламу в космосі, яку можна побачити із Землі без телескопа.

Як повідомляють SPACENEWS, відповідну заяву оприлюднено на брифінгу, що відбувся в рамках 245-го засідання Американського астрономічного товариства (AAS). Зокрема, організація закликала заборонити "нав'язливу космічну рекламу" через те, що вона може стати на заваді наземним астрономічним спостереженням.

Пояснюється, що, згідно з федеральним законодавством США, нав'язлива космічна реклама це - "реклама в космосі, яка може бути розпізнана людиною на поверхні Землі без допомоги телескопа чи іншого технічного устрою". І закон Сполучених Штатів уже десятиліттями забороняє видачу ліцензій на такі "послуги". Проте представник компанії Dark Sky Consulting, член Комітету AAS із захисту астрономії та космічного середовища (COMPASSE) Джон Барентайн Джон Барентайн таки зробив тривожну заяву. Він пояснив: стурбованість астрономів зросла через те, що "рекламні супутники" можуть запустити компанії інших країн.

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"Привабливість цього виду реклами настільки велика, що я не можу уявити, щоб ніхто не спробував. Комерційна цінність підштовхне когось до цього", - упевнений Барентайн.

У зв'язку з цим фахівець згадав російську компанію Avant Space. У квітні 2024 року ця фірма запустила 3U кубсат, який нібито призначений для тестування технологій, необхідних для майбутнього угрупування супутників. Згідно зі ствердженнями Avant Space, вони будуть маневрувати на орбіті, і проєктуватиме з рекламною метою лазерні зображення логотипів або інших візуальних матеріалів.

"Наскільки відомо, їхня демонстрація технологій була успішною", - сказав Барентайн.

Інша компанія РФ, StartRocket, у 2019 році оголосила про контракт із російською філією PepsiCo на просування в космосі енергетичного напою. Планувалося, що для створення його логотипу залучать цілий флот малих супутників. Однак після проведення тесту з використанням висотного аеростата штаб-квартира PepsiCo у США від цієї ідеї відмовилася.

"AAS закликає до глобальної заборони нав'язливої ​​космічної реклами за допомогою відповідних міжнародних конвенцій, договорів чи законів. А також настійно рекомендує делегації США у Комітеті ООН з мирного використання космічного простору (COPUOS) виступити на підтримку заборони", - йдеться у публікації.

Барентайн також висловив сподівання, що США на COPUOS "активно просуватимуть це питання і намагатимуться встановити як мінімум норму в міжнародній спільноті, щоб уникнути подібної реклами".

Реклама у космосі - що відомо

Нагадаємо, у 2021 році Business Insider повідомив, що компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX і канадський стартап Geometric Energy Corporation (GEC) планує реалізувати новий нестандартний космічний проєкт - перший рекламний борд на орбіті Землі. Йшлося, що ракета-носій Falcon 9 виведе за межі планети створений канадцями супутник CubeSat.

Виходячи з назви, супутник матиме кубічну форму, і на одній його стороні розмістять піксельний екран. Повідомлялося, що вже в космосі з цього боку буде висунуто монопод з камерою, яка транслюватиме зображення з екрана на онлайн-платформи Twitch і YouTube.

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