Опубліковано рейтинг наймогутніших армій світу у 2026 році: на якому місці Україна

При укладанні рейтингу враховано не лише розміри армії, але також економічний потенціал країни.

У 2026 році Україна посіла 20-те місце у глобальному рейтингу військової могутності. Оцінку військового потенціалу 145 країн світу провів аналітичний ресурс Global Firepower, який щорічно готує такий рейтинг.

Місце країни в глобальному рейтингу військової могутності оцінюється на основі понад 60 показників, серед яких не лише номінальні показники кількості солдатів і військової техніки, але також економічний і демографічний потенціал.

Так, сильними сторонами України укладачі рейтингу вважають якраз розміри дієвої армії (кількість солдатів і резервістів, а також військової техніки), військово-морський потенціал (ймовірно, завдяки морським дронам), обсяги видобутку вугілля, розміри залізничної мережі та обсяги витрат на оборону. Натомість найслабшими сторонам України названо відсутність підводних човнів і великих бойових кораблів (типу авіаносець, фрегат, корвет, есмінець), власних танкерів, а також великі обсяги споживання вугілля, нафти й газу.

У рейтингу за комплексом факторів Україна опинилася поруч із Іспанією (18 місце), Єгиптом (19 місце), Польщею (21 місце) і Тайванем (22 місце).

Перша десятка найсильніших країн світу за версією Global Firepower виглядає наступним чином:

Сполучені Штати Америки Російська Федерація Китайська Народна Республіка Індія Південна Корея Франція Японія Велика Британія Туреччина Італія

Як писав УНІАН, війська США виявилися значно гірше підготовлені до дій в Арктиці, ніж армії північних європейських країн. Так, під час спільних навчань у північній Норвегії американці мали серйозні труднощі, через що командування навіть просило фінських військових, які грали роль противника, діяти менш жорстко, аби не деморалізувати американців.

Також ми розповідали, що Росія більше не може вважатися "країною танків", бо вона повністю вичерпала складські запаси більш-менш сучасних танків. Єдиним відносно масовим резервом для поповнення армії стали морально і технічно застарілі Т-62, які не відповідають вимогам сучасного поля бою через слабку броню, недостатню вогневу міць, низьку рухливість і застарілу електроніку.

