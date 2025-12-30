Індія висловила 'глибоке занепокоєння' на тлі нібито ударів України по резиденції Путіна

Також Моді закликав сторони залишатися зосередженими на шляху до миру.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прокоментував заяви РФ про нібито атаку українських БпЛА на резиденцію Путіна, закликавши сторони зосередитися на мирних переговорах.

"Глибоко занепокоєний повідомленнями про атаку на резиденцію президента Російської Федерації. Поточні дипломатичні зусилля є найбільш життєздатним шляхом до припинення бойових дій і досягнення миру. Ми закликаємо всі зацікавлені сторони залишатися зосередженими на цьому шляху і уникати будь-яких дій, здатних зашкодити процесу", - написав Моді на своїй сторінці в X.

Звинувачення Кремля щодо ударів по резиденції Путіна

Нагадаємо, 29 грудня РФ звинуватила Україну в нібито атаці БпЛА на резиденцію Путіна, яка знаходиться у Новгородській області. Як зазначив очільник МЗС РФ Сергій Лавров, загалом російські військові знищили 91 дрон. На тлі цього він також заявив, що "переговорна позиція РФ буде переглянута" і пригрозив ударами РФ у відповідь.

Цю провокацію вже прокоментував президент України. Він назвав її брехнею та заявив, що РФ готує виправдання для ударів по державних будівлях у Києві. Крім того, Зеленський звинуватив РФ у бажанні зірвати перемовний процес.

Трамп, коментуючи ці заяви Кремля, сказав, що "нічого не знає про це" і що його стосовно атаки проінформував особисто Путін в особистій розмові. Також він сказав, що це "нікуди не годиться" і нагадав, що раніше зупинив постачання ракет Tomahawk Україні.

