Російська Федерація майже завершила процес стягування військ до українських кордонів.

Міністр оборони Олексій Резніков попередив Захід про мільйони біженців з України у разі нової збройної агресії Росії. Також глава МО не виключив десятки тисяч загиблих громадян.

Про це він повідомив у програмі BBC Hard Talk.

Ведучий зауважив, що у Росії велике військо і багато техніки, на що Резніков визнав, що втрати будуть катастрофічними: "Це буде катастрофа не лише для України, це буде катастрофа для Європи, оскільки, ймовірно, кілька мільйонів мігрантів чи біженців стоятимуть на кордоні України з Польщею чи, можливо, між Німеччиною та Польщею".

Він додав, що вторгнення буде "дуже важким для росіян".

Читайте такожАнгела Меркель відмовилась від посади в ООНУкраїнський міністр наголосив, що Захід повинен запровадити жорсткі санкції проти Росії ще до її можливого нападу, "і ми зможемо зупинити їх і стримувати". Зокрема, йдеться про замороження активів олігархів з оточення Путіна.

На думку Резнікова, Захід продовжує діяти за непрацюючою тактикою "не провокуй росіян": "Після цього було вторгнення до Грузії, після цього була справа у Солсбері, Крим і Східна Україна. Гадаю, це і є відповідь. Вони воюють не з Україною, вони воюють з НАТО і з цивілізованим світом".

Глава Міноборони вважає, що Москва просто підвищує ставки.

"Наступним аргументом з їхнього боку будуть країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина. Вони нагадають вам про Варшавську угоду. І наступною метою, можливо, буде Берлінська стіна. Берлінська стіна впала. І росіянам спаде на думку нова "закуска" - східний і західний Берлін", - зазначив Резніков.

Міністр виключив будь-які компроміси Росії щодо членства України в НАТО.

Нагадаємо, за даними розвідки Міністерства оборони України, Російська Федерація майже завершила процес стягування військ до українських кордонів. Наразі там зосереджено понад 127 000 військових.

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