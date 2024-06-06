Мова про генерал-полковника, командувача угруповання військ "Днєпр" Збройних сил РФ, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Рік тому росіяни знищили Каховську ГЕС. Слідчі Служби безпеки та співробітники Офісу генпрокурора зібрали доказову базу на генерал-полковника, командувача угруповання військ "Днєпр" Збройних сил РФ Олега Макаревича. За матеріалами справи, цей воєначальник віддав наказ на підрив дамби Каховської гідроелектростанції в ніч з 5 на 6 червня 2023 року, повідомив прес-центр СБУ.

Як зазначили в спецслужбі, внаслідок цього злочину було повністю знищено об’єкти критичної інфраструктури, що призвело до загибелі щонайменше 35 людей, затоплення 46 населених пунктів у Херсонській області та підтоплення 20 населених пунктів у Миколаївській області. Більше того, через підрив дамби було частково припинено водопостачання Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, а також тимчасово окупованого Криму. Серед іншого це створило загрозу для технічного обслуговування Запорізької АЕС, а саме – порушило функціонування охолоджувальної системи атомної станції.

"За матеріалами СБУ Олегу Макаревичу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Йому загрожує довічне позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

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Знищення Каховської ГЕС

Як повідомляв УНІАН, рік тому російські окупанти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву у річницю цієї події.

"Це був свідомий і прорахований злочин - один із найбільших їхніх злочинів проти природи та людей усього нашого регіону. Навіть точну кількість загиблих зараз з’ясувати неможливо, бо наймасштабнішого удару зазнала окупована частина Херсонщини", - наголосив Зеленський.

За його словами, безпосередні наслідки цього злочину відчувалися навіть у сусідніх країнах нашого Чорноморського регіону. Водночас, як повідомив глава держави, за рік нашій державі, нашим людям вдалося ліквідувати частину наслідків такого російського удару.

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