Також фахівці засудили ставлення Роберта Фіцо до українського президента.

У Словаччині понад сто фахівців у галузі психології та психіатрії звернулися з відкритим листом до прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо, у якому вони вимагають його відставки через поведінку політика. Авторами листа є два відомі діячі психіатрії та психології - Йозеф Гашто та Антон Єретик. Також лист підписали експерти з усієї Словаччини, пише Aktuality.

"Ваша політична поведінка все більше характеризується силовим авторитарним стилем, маніпулюванням фактами, брехнею, киданням і нападами на політичних опонентів, журналістів і простих громадян, які висловлюють незгоду з вашою політикою. Ви не цураєтеся нападів на сім'ї лідерів опозиції, як це було у випадку з сім'єю (лідера опозиції Міхал - УНІАН) Шимечека", - зауважують психологи.

Вони наголосили на його дегуманізуючій поведінці не лише щодо молоді, а й до президента України Володимира Зеленського. Згідно з текстом листа, Фіцо "відправив на відстані виховні ляпаси студенту" (ймовірно, йдеться про юнака, який відмовився потиснути руку президенту Словаччини під час вручення нагороди - УНІАН). Також психологи вказали на те, що прем'єр-міністр країни та інші члени партії SMER-DS "заохочували натовп до використання вульгарних ярликів на адресу тодішнього президента".

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"Ваша національна політика в основному спрямована на зміцнення вашої влади, вашої партії та ваших партнерів по коаліції. У країні, яка так сильно відстає у розбудові інфраструктури. У країні, де поганий стан освіти та охорони здоров'я, сфер, в яких ми професійно працювали все своє життя, але які для вас не гідні вважатися "прем'єрськими питаннями". Ви підтримуєте людей, які поширюють змови, наклепи і брехню та руйнують нашу культуру", - зауважили фахівці.

Також у листі йдеться про те, що зовнішня політика Фіцо суперечить політиці ЄС і НАТО. Крім того, психологи розкритикували негативне ставлення прем'єр-міністра до України та українського президента, а також дружні відносини з диктатором РФ.

"Ми сподіваємося на вашу здатність до саморефлексії та можливість корекції вашої політичної поведінки, включаючи розгляд питання про відхід з вищої політики", - підсумували спеціалісти.

Своєю чергою словацька палата психологів опублікувала схожий лист, у якому попередили про зростання соціальної напруженості та поганих настроїв у країні.

"Невизначеність і зміни у зовнішньополітичному курсі Словаччини, непрозорість дій політиків, їхні непрофесійні заяви і напади на окремих осіб і групи, які висловлюють різні думки, збільшення економічного тягаря, страх перед недоступністю медичної допомоги та інших послуг є суттєвими факторами, що підвищують психологічний дискомфорт і незахищеність громадян", - додають представники палати.

Останні заяви Роберта Фіцо

Раніше Роберт Фіцо заявив про перспективи майбутнього Словаччини поза межами ЄС і НАТО. За його словами, обидві інституції ризикують опинитися у "підручниках історії" через глобальні події, які швидко розвиваються.

Водночас нещодавно прем'єр Словаччини розгнівався, тому тепер знову погрожує Києву. Зокрема після візиту представників опозиції до Києва, Фіцо звинуватив їх у підготовці державного перевороту, а також пригрозив Україні накласти вето на подальшу фінансову допомогу ЄС.

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