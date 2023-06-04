Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Швеція виконала свої зобов'язання щодо членства в НАТО і закликав Туреччину відмовитися від протидії заявці Швеції на вступ до Альянсу.
Як повідомляє Bloomberg, про це Столтенберг заявив після зустрічі з переобраним президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
"Швеція зробила важливі конкретні кроки, щоб задовольнити побоювання Туреччини... Швеція виконала свої зобов'язання", - сказав генсек НАТО.
Також він заявив, що Туреччина і Швеція проведуть ще одну зустріч за заявкою Швеції в НАТО в середині червня.
Відповідаючи на питання, чи вірить він, що Швеція стане повноправним членом НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі, Столтенберг висловив стриманий оптимізм.
"Ще є час, щоб це сталося", — сказав він журналістам.
Рух Швеції до НАТО
Швеція разом з Фінляндією подали заявки на вступ до НАТО одночасно, і Фінляндія приєдналася до альянсу в квітні.
Однак у Швеції виникли проблеми з Туреччиною, яка зажадала від Швеції прийняття додаткових заходів для придушення активності курдських угруповань в їх країні і обурилася проведеними там антитурецькими акціями протесту.
Водночас, за даними ЗМІ, США можуть продати Анкарі американські винищувачі в обмін на відмову Туреччини від блокування членства Швеції в НАТО.