Столтенберг заявив, що Швеція виконала всі свої зобов'язання для членства в НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Швеція виконала свої зобов'язання щодо членства в НАТО і закликав Туреччину відмовитися від протидії заявці Швеції на вступ до Альянсу.

Як повідомляє Bloomberg, про це Столтенберг заявив після зустрічі з переобраним президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Швеція зробила важливі конкретні кроки, щоб задовольнити побоювання Туреччини... Швеція виконала свої зобов'язання", - сказав генсек НАТО.

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Також він заявив, що Туреччина і Швеція проведуть ще одну зустріч за заявкою Швеції в НАТО в середині червня.

Відповідаючи на питання, чи вірить він, що Швеція стане повноправним членом НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі, Столтенберг висловив стриманий оптимізм.

"Ще є час, щоб це сталося", — сказав він журналістам.

Рух Швеції до НАТО

Швеція разом з Фінляндією подали заявки на вступ до НАТО одночасно, і Фінляндія приєдналася до альянсу в квітні.

Однак у Швеції виникли проблеми з Туреччиною, яка зажадала від Швеції прийняття додаткових заходів для придушення активності курдських угруповань в їх країні і обурилася проведеними там антитурецькими акціями протесту.

Водночас, за даними ЗМІ, США можуть продати Анкарі американські винищувачі в обмін на відмову Туреччини від блокування членства Швеції в НАТО.

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