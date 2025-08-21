Діаметр комплексу може сягати 1600 метрів, що значно перевищує розміри стандартних об’єктів такого типу.

Супутникові знімки виявили масштабне будівництво в Калінінградській області Росії — лише за 25 км від кордону з НАТО. За даними розслідувальної платформи Tochnyi, йдеться про кільцевий антенний комплекс біля міста Черняхівськ, передає Bild.

Будівництво стартувало ще у березні 2023 року. За цей час територію розчистили від лісу, збудували паркан, дороги та підготували майданчики для споруд.

На супутникових знімках видно:

котловани для антенних щогл,

щонайменше шість кілець майбутньої конструкції.

Фахівці припускають, що це кільцева антенна решітка— система для військової радіотехнічної розвідки та зв’язку. Діаметр комплексу може сягати 1600 метрів, що значно перевищує розміри стандартних об’єктів такого типу.

Потенційні можливості комплексу після завершення:

перехоплення радіозв’язку НАТО у Східній Європі та країнах Балтії,

забезпечення більш надійного зв’язку з російськими підводними човнами у Балтійському морі та північній Атлантиці.

Розслідувачі наголошують, що цей проєкт може стати одним із найбільших у сфері радіорозвідки, який Росія будувала за останні десятиліття.

